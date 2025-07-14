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16歲女兒「愛玩TikTok」不肯刪　狠父竟然一槍斃了她

▲▼殺人,謀殺,命案。（圖／CFP）

▲巴基斯坦屢傳「榮譽謀殺」案件。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

巴基斯坦拉瓦平第（Rawalpindi）發生駭人的「榮譽謀殺」（honor killings）事件，一名父親要求16歲女兒刪除TikTok帳號，遭到拒絕之後，竟憤而開槍射殺親生骨肉。

一名警方發言人向《法新社》證實，「這名女孩的父親要求她刪除TikTok帳號。他被拒絕後，就殺了她。」警方報告指出，嫌犯宣稱是「為了榮譽」殺死女兒，但很快就被逮捕了。

CBS報導，女孩家屬一開始還「試圖把這起謀殺描繪成自殺」。

今年1月30日，14歲少女西拉（Hira Anwar）也遭「榮譽謀殺」身亡。她一直住在紐約市，卻在一趟返回母國巴基斯坦的「家族旅行」中，被父親和叔叔槍殺。父親哈克（Anwar ul-Haq）認為，她發布的「不恰當」影片，為家族蒙羞。

CBS報導，巴基斯坦社會有一套嚴格的「榮譽」準則，女性經常被男性親屬告知，要如何在教育、就業與婚姻方面做出選擇。人權觀察組織（Human Rights Watch）數據顯示，巴基斯坦每年約1000名女性死於「榮譽謀殺」，女性的行為被認為違反傳統期望，就可能面臨家族成員的極端懲罰。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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