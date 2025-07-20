外媒：黑石集團退出收購TikTok交易

▲TikTok。（圖／路透社）



文／香港01

路透社周六（19日）援引消息稱，全球私募股權巨頭黑石集團退出收購中國字節跳動旗下影片分享應用程式TikTok（抖音海外版）美國業務的財團，突顯這項交易的高度複雜性與不確定性。

報道引述知情人士透露，黑石集團原計劃在這項由美國總統川普主導的交易中，入股TikTok美國業務、持有少數股份，但目前已決定退出。

這個由字節跳動現有投資者Susquehanna國際集團（SIG）與泛大西洋投資集團牽頭的財團，曾被視為最有希望接手TikTok美國業務的領跑者。交易擬議架構為：美國投資者持股80%，字節跳動保留少數股權，以符合美國「不賣就禁」法案的規定。

路透社指出，黑石的退出反映出談判進程中的變數不斷。TikTok的命運如今已被納入川普政府與中國更廣泛貿易磋商的議題中。川普此前曾說，將就TikTok收購事宜與中國國家主席習近平磋商。

美國拜登政府去年以壓倒性票數通過立法，要求字節跳動在今年1月19日前出售TikTok，否則將面臨禁令。川普上任後數次簽署行政令推遲法案生效，如今禁令落實日已被推遲至9月17日。

美國政府青睞的競標方還包括甲骨文、風險投資公司Andreessen Horowitz等新投資者。今年4月，這個財團一度接近與字節跳動達成協議，但在川普宣布新一輪對華關稅措施後，談判陷入停滯。

另據美國科技媒體The Information引述消息人士的話稱，TikTok目前已在開發專為美國市場打造的新版本應用程序。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

