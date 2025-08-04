屈公病蔓延印度歐洲！症狀、如何預防QA一次看　WHO緊急呼籲

▲屈公病是由蚊子傳播的病毒性疾病。（圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

中國大陸屈公病（chikungunya，又稱「基孔肯雅熱」）病例持續上升，香港也出現個案。但屈公病不只在中國境內，印度病例數增加，且印度洋區域的疫情已經蔓延至歐洲與其他大洲，世界衛生組織（WHO）7月22日已經發出緊急呼籲採取行動，以防20年前席捲全球的大流行再度重演。

路透報導，現階段這波疫情始於2025年初，主要發生在先前曾爆發疫情印度洋島嶼，包括留尼旺島（La Reunion）、馬約特島（Mayotte）與模里西斯（Mauritius）。

世衛醫療官員阿爾瓦雷茲（Diana Rojas Alvarez）說明，留尼旺島據估計有三分之一人口已被感染，病毒正蔓延至馬達加斯加、索馬利亞、肯亞等國，並在東南亞地區呈現傳播態勢，包括印度，現階段有119國共計56億人面臨基孔肯雅病毒（CHIKV）威脅。

另外，自5月1日以來，法國出現大約800例屈公病輸入性病例，法國南部地區還發現12起傳播病例，這代表部分患者是在沒有前往疫區的狀態下，被當地病媒蚊傳播感染。義大利也有病例。

屈公病症狀？如何傳染？

屈公病是由蚊子傳播的病毒性疾病，可能導致高燒、關節疼痛、肌肉疼痛、頭痛、噁心、疲勞、皮疹。少數患者會有長期關節疼痛，持續數月甚至數年。

依據世衛網站介紹，此疾病不會人傳人，主要是蚊子叮咬，也就是透過帶有病毒的雌蚊傳染，主要病媒蚊是埃及斑蚊（Aedes aegypti）與白線斑蚊（Aedes albopictus）。

症狀通常會在患者被病媒蚊叮咬後4至8天出現（潛伏期介於2至12天之間），死亡案例較為罕見，大多數患者感染後可完全康復。不過有少數個案在感染基孔肯雅病毒之後，出現眼部、心臟、神經系統併發症。高風險族群為新生兒與罹患潛在健康問題的長者，重症患者需要住院治療，因為有器官損傷與死亡風險。

屈公病如何預防？

屈公病現階段並無特效藥。美國疾病管制與預防中心（CDC）建議，民眾可採取多種預防措施，例如接種疫苗、使用認可的防蚊液、穿著長袖衣物、選擇有紗窗或空調設備的住宿地點，也要加強蚊蟲控管，包括清除積水、噴灑殺蟲劑等。