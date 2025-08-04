高雄暴雨長出「巨大綠褶菇」分隔島上一堆！市府警告：有毒別吃

▲高雄的分隔島因暴雨長出一堆巨大蕈菇。（圖／民眾提供）



記者吳奕靖、鄒鎮宇／高雄報導

高雄7月28日開始大雨，沒想到市區公園、道路的分隔島上竟冒出又大又白的香菇，吸引大批民眾駐足拍照。對此，高雄市政府工務局公園處也做出回應，呼籲民眾不要摘採食用。

臉書粉專「高雄透可」分享分隔島長香菇的畫面，吸引1.1萬人按讚留言，「希望環保局應該要馬上處理掉才好，以免有人誤食」、「 看圖，覺得可愛，事實真相是人都要發霉了」、「白傘傘，白桿桿，吃了躺板板」、「人家說的落雨落到生菇」、「美術館那邊也很多」，其中不少網友詢問「可以吃嗎？」「請問這種菇類可以食用嗎」。

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對此，市府公園處副處長羅椉元表示，近期連日大雨導致公園、分隔島長出蕈菇類，有些蕈菇可能有毒，提醒民眾不要摘採食用，看到可以通知清潔人員或撥打1999通報清除。

▲▼市府警告，該蕈菇有毒別吃。（圖／民眾提供）



輔英保健營養系教授李政達表示，該蕈菇為綠褶菇，屬於腸胃毒素型，攝食後可以產生急性腸胃炎，半小時至二小時內會有噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛等症狀；嚴重時可致脫水性休克及昏迷的現象。

根據食藥署資料，該蕈菇為「綠褶菇 (Chlorophyllum molybdites (Meyer: Fr.) Massee)」屬中至大型菇菌，多生長於低海拔闊葉樹林地、草地或農地，為一種有毒不可食用的菇類，其外表顏色淺不鮮豔，與可食用之白色雨傘菇 (Macrolepiota procera)及雞肉絲菇 (Termitomyces albuminosus)相似，常被混淆。不同點在於綠褶菇底部菌褶於早期會由白色轉為黃綠色，且菌體受損時會轉為褐色，為可辨識的重要特徵。誤食後1~3小時會有噁心、嘔吐、腹痛、血便及脫水等腸胃炎型中毒症狀。

食藥署指出，近年常發生民眾採食野菇引起食品中毒的案例，共同特性皆為有毒菇類與一般可食性菇類的外觀相似造成誤判，呼籲民眾避免自行採摘食用來路不明的菇類，以免因逞一時口腹之慾，造成身體健康上無法挽回的傷害。若民眾因食用不明菇類出現生理不適的症狀時，應儘速就醫並保留食餘檢體，以利正確診斷與治療。