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山林風味美食！嘉義縣「鄒伙呷」亮相2025美食展

▲▼嘉義縣「鄒伙呷」強勢登場2025台灣美食展 高蕾雅代言開箱 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼嘉義縣「鄒伙呷」強勢登場2025台灣美食展，由高蕾雅代言開箱 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣今年以「嘉義．鄒伙呷」為主題8月1日於台北世貿一館參2025台灣美食展，集結阿里山四大鄒族部落─來吉、茶山、逐鹿、樂野打造五感沉浸式的原民文化展館，融合視覺、味覺、聽覺、觸覺與嗅覺，帶來一場跨越山林與味蕾的文化盛宴。

▲▼嘉義縣「鄒伙呷」強勢登場2025台灣美食展 高蕾雅代言開箱 。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣近日遭受風災、雨災衝擊，部落族人仍不畏艱難，堅持將最原始純粹的鄒族美味與文化風采帶上台北舞台，以熱情與行動展現對傳統的堅持與對未來的希望，感動在場每一位遊客與貴賓。

開展首日，邀請鄒族女兒—知名藝人高蕾雅擔任代言人，親自拍攝影片開箱部落美食，帶領觀眾品味鄒族風味佳餚，更以嘹亮歌聲熱情迎賓，為活動揭開序幕，高蕾雅深入各部落一一品嚐佳餚，其中她最懷念的家鄉味就是「部落烤肉」，笑稱每次回鄉必吃，香氣十足、勾起滿滿回憶。

▲▼嘉義縣「鄒伙呷」強勢登場2025台灣美食展 高蕾雅代言開箱 。（圖／嘉義縣政府提供）

台灣觀光協會葉菊蘭榮譽會長、簡余晏會長及客委會古秀妃主委也親臨嘉義館，共同感受鄒族文化的原味魅力。高蕾雅笑說：「今年是把整座阿里山、整個鄒族部落都帶來台北了，邀請大家一起呷肉、呷菜、呷酒、呷茶、呷咖啡，享受一趟山林風味的美食之旅！」

展館展出多樣部落特色產品，其中鄒族釀製的小米酒品牌「摸又摸」、「別說能」、「瑪啡」、「米魔」及「米米優」以俏皮命名與濃厚原民幽默感，逗得現場笑聲不斷。

▲▼嘉義縣「鄒伙呷」強勢登場2025台灣美食展 高蕾雅代言開箱 。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義的茶與咖啡則再次展現國際級水準，來自樂野部落的「鄒築園精品咖啡」曾多次榮獲國際獎項，風味香醇、層次分明；同樣來自樂野的「山芙蓉茶業」則帶來傳統工法製作的高山烏龍與紅茶，清香回甘、餘韻繞喉。此外，來吉部落特展的山豬工藝品與樂野部落原民皮雕製品也吸引眾多目光，展現鄒族手作文化的細膩與深度。

「鄒築園」一早趕在阿里山公路開放通行後，特地北上參展，帶來以鄒語命名、阿里山品質頂尖的咖啡品種「索恩娜」。業者方政倫介紹，「索恩娜」意為「The Best」，是全球唯一屬於鄒族的咖啡品種。高蕾雅喝後直呼「是一個幸福的感覺！」方政倫也透露當初的咖啡苗正是來自高蕾雅家一棵近40年的老咖啡樹。此外，山芙蓉茶業也帶來紅茶代表作，高蕾雅喝了一口便興奮地喊：「沒有別的，就是這個味道！」充分展現她對家鄉味的濃厚情感。

▲▼嘉義縣「鄒伙呷」強勢登場2025台灣美食展 高蕾雅代言開箱 。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣政府表示，鄒族是嘉義最珍貴的山林文化寶藏，此次展出不僅呈現鄒族豐富的飲食文化與工藝底蘊，更是縣府深耕原民觀光與地方特色推廣的成果展現。

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