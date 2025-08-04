從霧臺到三地門成澤國　立委蘇清泉籲納屏東入重建條例

▲蘇清泉到災區了解。（圖／取自蘇清泉臉書）

記者陳崑福／屏東報導

近日南部地區接連受丹娜絲颱風與西南氣流夾擊，屏東山區及平地多處傳出災情，停水、停電與道路沖毀狀況頻仍。屏東縣籍立委蘇清泉實地勘災傾聽民意，呼籲中央加快腳步。雖行政院上週才將災害應變中心提升為一級開設，並討論補助條例，但屏東災情已不容忽視，盼中央對地方災區及時伸援。

近來的大雨，對南部地區帶來相當大的災情，蘇清泉特地前往災區了解地方鄉親的需求，上禮拜在立院國民黨團的要求下中央終於把心力放到丹娜絲風災救災上，上週行政院才將中央災害應變中心提升至一級開設，並討論將雲嘉南災情納入特別條例補助範圍。

他說，雖然在丹納絲颱風過境時，屏東除農損外，並無較大災情，然而就在政院上週四提出討論，這個週末的西南氣流帶來的大量降雨，讓屏東山區到平地處處汪洋一片，停水停電、沖毀道路，災情不斷傳出。

據氣象署 觀測資料，僅過去3日累計雨量，屏東霧臺神山1113毫米、三地門德文村1052mm，分居全台第一三名，8日累計雨量神山2346毫米、德文村2317毫米，更一舉超越2009年莫拉克風災德文村創下2278毫米記錄。

面對如此巨大的降雨量，屏東山區的土石流、淹水、農損、水電道路沖毀等災情不斷，行政院初擬本次丹娜絲颱風災後重建特別條例，不但應併入0728以來西南氣流降雨致災，更應該將屏東縣納入，以利救災。

因此，蘇清泉已發文請內政部、交通部、環境部、衛福部、經濟部、農業部、原民會，協調救災事宜。除將在國會監督政府全力救災，清泉也會全力關注屏東家鄉救災進度，務必讓民眾盡速從災害中復原，使鄉親安居樂業，免受災難之苦。