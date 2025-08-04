連日豪雨「4路段仍中斷」　台20線南化段預計今晚9時搶通

▲嘉義縣水上鄉台1線南下275K+400（水上路段）路面下陷，封閉南下車道，北上車道通行。（圖／公路局提供）



記者周湘芸／台北報導

西南氣流影響，中南部連日出現劇烈雨勢，交通部公路局截至今天下午統計，仍有9處預警性封閉路段、2處道路災阻路段、2處道路災情，其中，台南市台20線南化路段土石流，預計於今天晚間9時排除；嘉義縣台1線水上路段路面下陷，預計於明天上午10時排除。

連日豪雨衝擊，台南市南化區台20線南化路段土石流，封閉雙向車道，預計於今天晚間9時排除；高雄市那瑪夏區台29線三明火路段受楠梓仙溪河水攻擊影響，造成路基沉陷長度約500公尺，實施道路封閉管制，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

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另外，嘉義縣水上鄉台1線水上路段路面下陷，目前封閉南下車道，預計於明天上午10時排除；高雄市六龜區台27線大津路段南下車道路基缺口，北上車道單線雙向通行，將視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

預警性封閉路段：9處

1.高雄市甲仙區台20線58K+300至72K+500(甲仙至荖濃路段)已於7月31日22時實施預警性封閉，其中台20線70K+500（荖濃路段），東向車道路基流失30公尺，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

2.高雄市桃源區台20線79K至89K+500（寶來二橋至桃源區公所路段）已於8月1日18時實施預警性封閉，其中台20線79K+400（樂樂路段）路基缺口，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

3.高雄市桃源區台20線90K+700（撒拉阿塢橋）已於7月31日7時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

4.高雄市桃源區台20線98K+800（復興橋）已於8月3日14時30分實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

5.高雄市桃源區台20臨93線便道0K至5K（勤和至復興路段）已於7月29日20時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

6.高雄市桃源區台東縣海端鄉台20臨105線0K至44K（梅山口至向陽路段）已於7月29日20時實施預警性封閉，因強降雨導致台20臨105線11k（禮觀路段）、12K+350（禮觀路段）及23K+300（天池路段）邊坡落石坍方，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

7.高雄市六龜區台27線12K至23K（中興至大津路段）已於7月30日8時實施預警性封閉，其中台27線19k+500（葫蘆谷路段）路基流失、台27線20K+630（六津橋）野溪土石流淹沒，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

8.高雄市那瑪夏區台29線2K+880（民生橋）已於7月30日13時30分實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

9.高雄市那瑪夏區台29臨11線便道0K至12K（那瑪夏至五里埔路段）已於7月29日20時實施預警性封閉，其中0K+150（南沙魯路段）及4K+150（錫安山路段）路基缺口及8K（南沙魯路段）土石泥流，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

道路災阻路段：2處

1.台南市南化區台20線51K（南化路段）土石流，封閉雙向車道，預計於8月4日21時排除。

2.高雄市那瑪夏區台29線4K+300至4K+800（三明火路段）受楠梓仙溪河水攻擊影響，造成路基沉陷長度約500公尺，實施道路封閉管制，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

道路災情：2處

1.嘉義縣水上鄉台1線南下275K+400（水上路段）路面下陷，封閉南下車道，北上車道通行，預計於8月5日10時排除。

2.高雄市六龜區台27線24K+100（大津路段）南下車道路基缺口，北上車道單線雙向通行，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。