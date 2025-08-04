法律碩士加投資LINE群「被詐騙2300萬」崩潰！1話術讓她卸下心防

▲詐騙手法日新月異。（圖／記者周宸亘攝）



記者施怡妏／綜合報導

近年詐騙猖獗，手法日新月異，知名作家黃大米分享《商業周刊》的封面故事，一名擁有政大EMBA與法律碩士學歷、並持有國際反洗錢師執照的李姓女士，於銀行服務超過30年，卻仍難逃詐騙集團設局，最終慘賠逾3200萬元，原本無憂無慮的退休生活因此陷入低谷。

黃大米在粉專發文，分享《商業周刊》報導的詐騙故事，李小姐是政大EMBA、法律碩士，並在銀行界服務超過三十年，還取得國際反洗錢師執照。沒想到卻遭遇詐騙，損失高達3200萬元，原本的退休無憂生活因此陷入困境，甚至想登出人生。

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事情發生在李小姐退休後，某次滑抖音時加入了一個自稱股票分析的LINE群組。群組中的「大師助理」林小姐每天對她噓寒問暖，還提醒她要保護個人資料。李小姐最初只投資小額，陸續獲利5、6萬元，群組裡也不斷有人分享賺錢的對帳單，塑造人人受益的假象。

李小姐因為熱愛狗狗，想協助籌建寵物血庫，詐騙集團於是以「賺更多錢就能做更多善事」為由，鼓動她加碼投資。

李小姐融資了2000萬再投資，看到帳面獲利連連，李小姐想要賣掉，對方卻說要先付現金，於是她抵押房產跟銀行貸款，此時帳面上的獲利已經破億元，最後詐騙集團把李小姐踢出群組，才驚覺自己遭遇詐騙；巨額損失讓她痛苦到一度想結束生命，但想到還有三隻狗需要照顧，才堅強活下來。

黃大米感嘆，希望大家遇到親人被騙時，別再責罵他們笨或傻，因為受害者早已自責萬分，此時更需要家人的鼓勵與陪伴，給予愛與希望，才有機會避免憾事再發生，「錢再賺就有，就算賺不到了，只要還活著，就可以看到不同的可能，務必要保持希望，相信明天會更好的活下去。」