買星巴克插隊！長輩「狂問一輪咖啡」他不忍了　現場爆掌聲

▲買星巴克被插隊。（圖／翻攝自臉書／狄志為）

記者周亭瑋／綜合報導

資深媒體人狄志為今到星巴克排隊點餐時，突然被一位目測60多歲的長輩插隊；不僅如此，該名老伯接連問遍所有品項的咖啡，連冰的熱的都猶豫半天，後來更加碼詢問冷藏櫃裡的甜點，讓他忍無可忍要求對方「乖乖去後面排隊」，此話一出現場立刻響起掌聲，店員和其他客人也紛紛附和。

狄志為今在臉書提到，剛剛到咖啡店連鎖店買咖啡，眼看剩兩個人就換他了，怎料突然有位60多歲長輩，冷不防地直接插進來，「我咳了兩聲，暗示他怎麼可以插隊，但他充耳不聞，以我息事寧人的個性，就算內心有什麼圈圈叉叉，一定還是覺得算了，這次當然還是一樣。」

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後來，輪到該名長輩點餐，他每種咖啡都問店員一遍，又猶豫老半天，連冰的、熱的都拿不定主意，最後更加碼問一輪櫥櫃裡的蛋糕。眼看店員臉都要綠了，還得熱情介紹，此時狄志為忍不住開口道，「先生，你剛剛插我的隊，我以為你是急、趕時間，不想跟你計較，但你這樣很浪費大家的時間，難道就不能乖乖地排隊，再去想自己要買什麼嗎？麻煩你排到最後面去，反正你也還沒決定你要點什麼！」

此時，現場瞬間響起掌聲，其他客人紛紛么喝長輩重新排隊，而店員這才知道原來他是插隊的，於是也開口請長輩往後排；最終，老伯悻悻然地離開了。