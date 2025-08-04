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拒檢逃逸還撞警！侯沁潔開BMW用手機　「疑為15元」失控暴走

▲▼侯沁潔撞警，拒檢逃逸。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲侯沁潔撞警，拒檢逃逸，移送新北檢複訊後請回。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇、莊智勝／新北報導

鄉土劇土星侯沁潔3日晚間開著白色BMW外出，因路口號誌轉綠卻遲遲未起步，因此引起巡邏警方的注意，上前盤查；未料侯沁潔拒檢，甚至一度踩下油門衝撞警方，雙方展開追逐，最終在優勢警力圍捕下，才將車窗敲破，並於中平路將侯拖下車並壓制逮捕。而案發後侯的臉書還出現PO文，怒控某知名連鎖手搖飲店「不老實，讓我多付了15元」。

警方說明指出，3日晚間10時許中港所員警巡邏時，發現幸福路口一輛白色BMW綠燈未起步，因此上前查看，未料發現駕駛侯女正在使用手機，當下立即要依違反道路交通管理處罰條例舉發，但侯女卻拒檢逃逸，還踩下油門企圖衝撞警方。現場員警立即呼叫現場警力展開圍捕，最終於中平路將BMW攔下，並敲破車窗將侯女拖下車，同時壓制在地逮捕帶回。

▲▼侯沁潔撞警，拒檢逃逸。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲侯女拒檢逃逸路線。（圖／記者陳以昇翻攝）

侯女落網後，警方依涉嫌妨害公務罪嫌逮捕移送新北地檢署偵辦，另依違反道路交通管理處罰條例31之1條1項（行駛道路手持使用行動電話）、60條1項（拒檢逃逸）舉發。稍早新北檢複訊後已將侯女請回。

而事發後侯女臉書還出現一則PO文，抱怨某連鎖飲料店，「剛想到老闆娘手心不要向上跟我要一塊錢的袋子的樣子真的很難看，一杯明明55元，妳騙我一杯60元，當下我人就頭痛感冒不舒服，直覺就想趕回家休息，我跟妳買三杯，貴了我15元，騙人的店，你的不老實讓我多付了15元，那麼你就必須陪我1000倍的15元，不老實的店，我再給妳買才有鬼，等等我病好再跟妳好好計較！」目前不排除當時侯女在車內使用手機，疑似就是在編輯臉書貼文，才會因此無視路口號誌，引起警方注意。

▼侯沁潔在臉書PO文，抱怨某知名連鎖飲料店向她多收了15元。（圖／翻攝侯沁潔臉書）

▲▼鄉土劇女星侯沁潔拒檢撞警，臉書PO文曝光。（圖／翻攝侯沁潔臉書）

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