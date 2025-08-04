BMW新莊拒檢「4警拉她下車」竟是女明星！短褲躺地遭壓制

▲BMW拒檢遭警拉下車，壓制在地。（圖／爆料公社）



記者陳以昇、許力方／新北報導

新北市新莊3日驚傳拒檢案，一輛白色BMW在幸福路因未照號誌燈行駛，被巡邏警方攔查，未料駕駛堅持不降下車窗，還加速逃離。後續支援警力到場圍捕，一路追到巷子裡，將人押下車，但女駕駛不斷抵抗，遭至少4名員警合力壓制在地，全程被路過民眾目擊拍下，警方也證實女駕駛就是曾演出鄉土劇的女星侯沁潔。

事發於3日深夜10時許，侯沁潔駕駛白色BMW行經新莊中和街與幸福路口時，綠燈不走，遭巡邏警方攔查，但侯沁潔拒絕配合出示證件逃逸。後經支援警力到場圍捕，在巷子裡攔停，將她拉下車壓制在地，依妨害公務逮捕，告發行駛道路手持使用行動電話、拒檢逃逸2項違規。

有目擊民眾拍下全程2段影片，直呼「等了一晚就是在等這大場面！」只見一開始警員攔查侯沁潔，不斷拍打車窗，並重擊欲破窗，她仍堅持不降下車窗，還踩油門加速「滑過」一旁的警員，逃之夭夭，警員隨即騎車追上去。後續警方圍捕成功，她身穿短褲躺地抵抗，身旁至少4名員警壓制。

事實上，曾演出鄉土劇的女星侯沁潔大小爭議不斷，繼出遊大鬧旅行團後，今年5月也在臉書發文控訴，因帳戶被盜領到林口報警，卻被在場員警圍毆，牙齒斷了3顆。林口警分局則對此澄清，侯女因拿手機在所內錄影已涉犯妨害公務，遭壓制逮捕。

▼侯沁潔指控遭20多名警察圍毆斷牙。（圖／翻攝自侯沁潔臉書）

