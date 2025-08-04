快訊／鄉土劇女星「拒檢逃逸」！遭警壓制帶回　移送新北檢複訊

記者陳以昇、莊智勝／新北報導

新北市新莊區幸福路昨(3日)晚間傳出一起拒檢案，警方發現一輛白色BMW在幸福路未依號誌行駛，立即上前攔查，未料女駕駛拒絕停下，還企圖加速逃離，最後遭支援警力到場圍捕，至少4人合力將不斷抵抗的女駕駛壓制在地，過程全被民眾拍下；而該名鬧事的女駕駛正是先前傳出不少紛爭的鄉土劇女星侯沁潔。由於侯涉嫌違反道路交通管理處罰條例、以及拒檢逃逸，稍早訊後移送新北檢。

警方說明，3日晚間10時許中港派出所員警巡邏時，見路口號誌轉綠，但卻有輛BMW遲未起步，因此才上前盤查，未料駕駛侯女拒絕配合，倒車拒檢、還一度企圖衝撞警方逃逸，雙方立即展開追逐，警方也呼叫線上警力支援圍捕，順利將侯女攔下並拉出車外、壓制在地，當場逮捕帶回。

警方指出，侯女除依妨害公務罪嫌逮捕外，另依違反道路交通管理處罰條例31之1條1項（行駛道路手持使用行動電話）、60條1項（拒檢逃逸）舉發，2項違規依法最高可罰新台幣3萬3000元。稍早侯女移送時，膝蓋、手肘還貼著紗布，模樣十分狼狽。

▼女星侯沁潔拒檢逃逸，遭警方壓制。（圖／翻攝自侯沁潔臉書、爆料公社）

▼侯女稍早移送新北檢複訊。（圖／記者陳以昇翻攝）