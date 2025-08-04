第一視角曝！女星無視警棍破窗「拒檢撞警逃逸」　下場狼狽遭壓制

記者陳以昇、黃資真／新北報導

新北市新莊區幸福路昨(3日)晚間，一輛BMW轎車因未照號誌燈行駛，被員警攔查卻拒檢，甚至加速逃離，後續遭支援警力拉出車外，壓制在地，影片曝光後引發討論，而該名駕駛正是鬧出不少紛爭的女星侯沁潔，員警第一視角也拍下當時的危險瞬間。

▲女星侯沁潔拒檢逃逸，員警第一視角曝光。（圖／翻攝自侯沁潔臉書、爆料公社）

畫面中可以看見，員警上前攔查時，見侯不配合拉下車窗，因此數度喝令對方下車，沒想到侯不但不理會，甚至欲衝撞正在持警棍打破車窗的員警，加速逃離現場。最終仍被趕到現場支援的警力壓制在地，過程相當驚險。

警方說明，昨晚10時許，中港派出所尤姓警員巡邏時，見號誌已轉為綠燈，一輛BMW卻遲未起步，遂上前盤查，不料侯女卻拒絕配合，倒車拒檢欲衝撞員警逃逸。

▲見侯女拒檢欲逃跑，尤員用警棍試圖敲破車窗。（圖／記者陳以昇翻攝）



所幸尤員閃避及時，並同步通報線上警力共同攔查，順利於中平路攔停侯女，經搜索侯女未攜有違禁物，疑似係害怕遭警告發始拒檢逃逸。而侯女駕車拒檢欲衝撞員警，依涉嫌妨害公務罪嫌逮捕移送新北地檢署偵辦，另依違反道路交通管理處罰條例31之1條1項（行駛道路手持使用行動電話）、60條1項（拒檢逃逸）舉發。

警方呼籲，駕駛人切勿心存僥倖，拒檢逃逸將面臨更重處罰，也提醒民眾發現可疑情況應儘速通報警方，共同維護道路安全。