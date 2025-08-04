肯亞小鎮竟是兒童性交易溫床　老鴇：很容易用糖果操控

▲BBC揭露肯亞老鴇內幕。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

外媒BBC非洲眼（Africa Eye）近日揭露非洲肯亞老鴇的內幕，馬艾馬休（Maai Mahiu）是兒童性虐待的溫床，一名老鴇笑說，「她們還是孩子，所以很容易用糖果來操控她們。」一名女孩說，有時候她會跟多個人發生性行為，客戶強迫做一些無法想像的事。

據BBC報導，在肯亞裂谷區的小鎮馬艾馬休，距離首都奈洛比僅50公里，該地是交通樞紐，人口約5萬，每到了夜晚，變成賣淫活動的集散地。2名BBC秘密調查員偽裝成性工作者，學習如何成為「老鴇」，耗費數月時間滲透這個小鎮的性交易行業。

一名老鴇女子尼亞布拉笑說，「她們還是孩子，所以很容易用糖果來操控她們。」她解釋，一名年僅13歲的女孩，已工作半年，「當你處理未成年人變得非常危險，不能公開帶她們出來，只能在夜晚偷偷摸摸地帶她們出門。」

至於她會要求客人用保險套嗎？尼亞布拉說，她通常會確保客戶戴套，但偶爾會有客戶不戴。一名女孩指出，有時候她會跟多個人發生性行為，客戶強迫做一些無法想像的事。

另名老鴇切普圖指出，讓年輕女孩賣淫讓她過上舒適的生活，她們有一些固定的回頭客。切普圖帶調查員到俱樂部，那裡有4個女孩，最小的13歲，其他15歲。切普圖說，每個女孩能賺23美元（約新台幣686元），她可以分19美元（約新台幣566元）。

一名女孩說，她每天要和5名男子發生關係，她別無選擇。被問到如果不戴套就拒絕發生關係會怎樣？女孩回，她會被趕走也無處可逃，因為自己是孤兒。

至於肯亞有多少兒童被強迫從事性交易？報導稱，目前沒有最新的統計數據。2012年，美國國務院的《人權實踐國別報告》估算，約有3萬名兒童從事賣淫。

BBC於3月把所有證據給肯亞警方，相信老鴇已搬到其他地方。警方指出，無法追蹤老鴇和年輕女孩，至今也沒人被逮捕。據了解，在肯亞兒童賣淫的定罪率很低，因為要成功起訴，警方要兒童的證詞，但很多脆弱的未成年受害者因害怕而不敢作證。

《CTWANT》提醒您：若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工。

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