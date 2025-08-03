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大支遭爆領2千萬補助　Cheap曝生存法「拿錢不可恥」：1行為才奇怪

▲▼ 。（圖／翻攝自大支IG）

▲饒舌歌手大支。（圖／翻攝自大支IG）

記者施怡妏／綜合報導

饒舌歌手大支為大罷免助陣，發布全新單曲〈辣的〉，卻因領有文化部補助掀起爭議。國民黨立委王鴻薇爆料，大支的公司4年內從國家拿了至少2029萬元，痛批「民進黨政府到底餵了多少飯，讓他吃得這麼粗飽？」對此，百萬網紅Cheap表示，拿補助不可恥，但一邊拿錢一邊批判人家出賣靈魂，「就有點奇怪了！」

「吃補助飯又怎樣？」百萬網紅Cheap在臉書發文，一些立場鮮明的藝人、網紅，領政府的補助，被說成「要飯的」，其實這些人很辛苦，因為大多數的廠商不想捲入政治，而這些立場鮮明的人，「其實是自己退出了主流商業市場，選擇去吃政治飯（或是被市場淘汰，只好吃政治飯）。」

Cheap點出背後「新的食物鏈」，這些人不再取悅消費者、不靠流量變現，而是取悅政府、靠政府發案，不怕市場淘汰，只怕政黨輪替，政府知道這些人在市場混不下去，才給予補助讓他們生存，同時也需要有人幫忙發聲，「其實跟資本主義沒兩樣，只是一般市場是看受眾，補助市場是看忠誠。」

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Cheap認為，這種生存策略不可恥，但若一邊拿補助，一邊批判他人「出賣靈魂」，說自己多有「堅持」，那就很奇怪了

貼文曝光，網友認同，「政府補助是必須的，有很多優秀的創作人真的很需要這些幫助。但這些補助絕對不是給那些只對當權者歌功頌德，還反過來當打手迫害異議者的人」、「確實，明顯就是快過不下去出來宣誓忠誠的」、「本來就要飯的，被說了還不高興，那你錢給我，我不會抱怨」、「可以領補助，但不能成為政府打壓異端的工具啊」、「所以館長去尋找自己新的食物鏈了」。

不過也有網友緩頰，「政府補助是必須的，有很多優秀的創作人真的很需要這些幫助」、「很多人、很多奄奄一息的製作公司，長年來（跨越藍綠執政時期）一直都是靠寫文案、拍補助的紀錄片為生。他們絕大部分都是默默做，沒有政治立場，這次大支事件，只是極小部分偏激表態的錯誤案例。」

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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