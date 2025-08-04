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遭爆「研究納粹煽動群眾」　八炯道歉了：被藍白貼標籤私下跟朋友自嘲

 

記者郭運興／台北報導

反共挺罷免網紅「閩南狼」陳柏源3日爆料，戰友八炯私下透露「研究納粹如何操控群眾反共」、設立「納粹衝鋒隊發起革命」等言論，讓他認為已背離反共初衷。對此，八炯今（4日）表示，從開始反共以來，時常被藍白陣營貼上納粹標籤，面對攻擊，不知道如何闢謠，因此心情低落，私下跟朋友自嘲「對啊我就是納粹」，但後來更多友人提醒，知道連私下開玩笑、自嘲都不行，所以深刻反省，在這裡跟大家道歉。

閩南狼昨晚發布影片爆料，自己察覺八炯言行出現劇烈變化，包括街頭挑釁衝突、發表極端言論，甚至在私下透露「研究納粹如何操控群眾情緒」、「發明手勢」、「煽動革命」等構想，令他深感不安。

影片中，閩南狼也揭露幾段對話紀錄與事件，稱八炯曾在凱道活動前分享標誌設計，並親口表示那是「納粹老鷹」；4月更提出要設立「納粹衝鋒隊」並設計制服給地方支持者穿上街，「說要培養到第三階段就可以發起革命。」這些作為已背離反共初衷，反而走向另一個極權。

▼閩南狼公布與八炯對話。（圖／翻攝自YouTube／閩南狼PYC(陳柏源)）

▲閩南狼公布與八炯對話，強調對方已走火入魔。（圖／翻攝自YouTube／閩南狼PYC(陳柏源)）

▲閩南狼公布與八炯對話，強調對方已走火入魔。（圖／翻攝自YouTube／閩南狼PYC(陳柏源)）

針對爆料，八炯錄製影片回應，他表示，從開始反共以來，至今時常被藍白陣營甚至中共陣營貼上納粹的標籤，這不只有現在，面對這種攻擊，自己也不知道怎麼闢謠了、該如何自證。

八炯表示，年中的時候，辦了一場419集會，那時候因為壓力、心情低落，所以私下也會跟朋友自嘲「對啊我就是納粹」，因為反正已經撕不掉這樣的一個標籤。

八炯指出，雖然是朋友、好兄弟底下的開玩笑，但後來在更多其他友人提醒下，知道這個連私下開玩笑、自嘲都不行，所以自己深刻反省，意識到這樣的說法非常不妥，在這裡跟大家道歉。

八炯提到，這次罷免失敗自己也反省很多，外界可能認為激進、分裂，但說實話，參加過這麼多次街頭宣講，看到罷團志工被欺負很不捨。為什麼台派總要被人罵，「罵不還口、打不還手」，他們是在當有人攻擊時被迫反擊，為什麼連這點都不能幫自己？

八炯說，自己只是希望幫自己人說一些話、替他們擋一點風險，大家要罵可以罵他，他可以罵回去。投票前有人提醒過他，或許自己用錯了方式，試圖用自己認為的方式去幫助大家，可能大家認為走得太快、方向是錯的，沒有注意到身後有人跌倒，有時候太想要保護別人，反而傷害到自己或其他人。

最後，八炯強調，但自己會記住這些經驗，學得怎麼樣走得更遠更穩，如果大家認為他的方式太激進，未來會減少一些線下活動，但他依然會繼續跟過去一樣在Youtube 上製作反共影片，保持初衷、至死不變，繼續的遊走海外，拉攏更多、團結更多反共中國人。

▼八炯道歉。（圖／翻攝自YouTube／攝徒日記Fun TV）

▲▼八炯道歉。（圖／翻攝自YouTube／攝徒日記Fun TV）

▲▼八炯道歉。（圖／翻攝自YouTube／攝徒日記Fun TV）

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