▲桃園頒發113年度20名績優就服員，謝謝擔任最佳職涯陪跑員。（圖／勞動局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府就業職訓服務處113年度辦理近200場徵才活動，服務求才、求職逾10萬人次，媒合率超過8成，辦理超過50班次各項職業訓練及培力課程，20日特地辦理「113年度桃園市績優就業服務人員頒獎典禮」，公開表揚今年度獲獎的優秀就業服務同仁，感謝這群默默陪伴在勞工朋友身邊，協助開啟勞工美好職涯的好夥伴。

勞動局長李賢祥表示，桃園市是全台最大的工業城，每年工業產值逾4兆，整體人力需求穩定成長，創造許多工作機會，而產業正面臨人力短缺的挑戰，因此市府透過職業訓練以及運用多項就業促進方案及辦理各樣徵才活動，共同培育符合企業需求的優質人才，協助桃園市勞工朋友們順利求職、提升技能並穩定就業。

李賢祥說，今年績優就業服務人員分別頒發包含「一線服務組」及「行政業務組」共20名。對於這群優秀同仁皆能秉持著剛入就服領域的初心，持續積極且細心耐心的服務求職的民眾，從了解求職者人格特質，運用訪談、探索、生涯卡等測評工具，協助每一位求職者包含特定對象者皆能找到適合自己的工作，透過個別化的就業輔導，幫助民眾重建其信心及穩定，妥善運用各項就業促進工具，協助求職者成功進入企業工作。

在面對企業主方面，如遇雇主或仲介反映問題時，亦能積極溝通協調解決問題，並且運用統計方法致力於改進工作績效，簡化行政作業提升申辦效率，對就服員認真努力服務他人給予高度肯定。