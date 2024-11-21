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不能免費看！「中華隊東京4強」最划算訂閱曝光　1人63元就能看

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，中華隊練球日。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽東京複賽，中華隊練球日。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

中華隊今（21日）中午11點對上委內瑞拉，推出側投黃子鵬掛帥先發，委內瑞拉則是派出羅戈先發。由於中華電信Hami Video複賽須付費觀看，有網友分享4大管道CP值方案，可在LINE禮物、OPENPOINT點數、中華電視聯名卡與台新信用卡訂閱，最低63元就能替中華隊加油。

一名網友在Threads熱心表示，HamiVideo的免費轉播只有預賽，要看四強的話體育館最低的方案也要399元，因此推薦平時沒看體育，但想看4強賽的人，可以在LINE禮物購買「運動館」30天即享券，只要189元。

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原PO還說，「而且可以3台裝置同時看，等於一個人只要63元就可以用正版管道幫中華隊加油了！」

還有內行人補充，由於HamiVideo電視館也可以看愛爾達頻道，「其實電視館$160更便宜，還有多送10天，等於是40天$160」、「買電視館也可以看運動館，價格更低一點點」。

除了LINE禮物，其實小7的OPENPOINT點數也可兌換，運動館有7天55點、30天180點可以兌換，不過目前7天方案已兌換完畢。

信用卡部分，PTT上網友也分享，他之前看奧運時用的台新卡友方案還能續訂，「電視館134元一個月」，可以看愛爾達所有頻道以及其他不同電視台；另外，中華電信輸入優惠序號「ctbc」訂閱月租電視館、影音館享有129元／月。

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