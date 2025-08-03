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社會 社會焦點 保障人權

隱瞞「梅毒+愛滋」無套女高中師半年　中油男判6年+賠203萬

▲▼離婚，吵架，分手。（圖／pakutaso）

▲王姓男子隱瞞罹患性病，繼續和女友發生危險性行為，遭判6年並要賠償2百餘萬。（示意圖，非當事人／pakutaso）

記者郭玗潔／基隆報導

基隆一名高中女老師正值適婚年齡，認識中油王姓員工後，兩人以結婚為前提交往、同居，原以為是段穩定的感情，然而王男卻隱瞞自己有梅毒和愛滋病，持續和女老師無套上床長達快半年，女老師被感染梅毒，氣炸對王男提出刑、民告訴。刑事上，王男因違反人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例等罪，處6年徒刑，民事上還要賠女老師203萬630元。

判決指出，王男在中油任職，2021年3月初認識一名高中女老師小花(化名)，兩人以結婚為前提交往並同居，小花和王男第一次發生性行為後，就感到身體不舒服，要王男到醫院做性病檢查。

王男做完檢查，在同年5月20日確認感染梅毒和人類免疫缺乏病毒（HIV），為後天免疫缺乏症候群（AIDS，通稱愛滋病）患者，但他卻隱瞞病況，將檢驗報告竄改為後天免疫不全症候群（AIDS）「陰性」及梅毒「陰性」，拍照傳給小花，繼續和小花交往，兩人持續以每周1、2次的頻率，無套進行性行為，一直持續到同年11月6日被小花發現為止。幸好小花到醫院檢驗後，發現自己並未感染愛滋，遭感染梅毒也經治療後痊癒，小花也對王男提出刑、民告訴。

王男到案後坦承犯行，一審法官審酌王男就職於國營企業、家境勉持，需與前妻共同扶養2個未成年子女等情，依他犯行使變造私文書罪，處2年徒刑，又犯明知自己為人類免疫缺乏病毒感染者，隱瞞而與他人進行危險性行為，致傳染於人未遂罪，處5年徒刑，合併處6年徒刑。

檢方上訴，指王男在2021年10月前往醫院進行腹部手術前，也對醫護人員隱瞞自己是愛滋病患，在本案發生後，再繼續尋找新伴侶，可見他沒有悔過之心，原審量刑過輕。王男也上訴，表示他想和解，但小花求償5百萬，他負擔不了，希望法官直接用刑法第59條情堪憫恕替他減刑。

台灣高等法院審理，法官認為一審判決已經詳細記載量刑審酌各項被告犯罪情節，及犯罪後態度等一切情狀，駁回雙方上訴。王男再上訴被駁回，全案定讞。

民事上，小花再對王男求償5百萬，法官審酌小花是高中老師，年收約1百萬，王男為中油員工，月收約6萬5000元等情，判他要陪小花200萬元精神撫慰金，以及醫療費、交通費共3萬630元，共需賠203萬630元。可上訴。

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