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大陸 大陸焦點 特派現場

失蹤30天確定遇害！「內鬼」狠殺陸女農場主　尚比亞警緝兇被逃脫

▲▼ 大陸農場女主人遇害、尚比亞、 。（圖／翻攝 上觀）

▲中國女農場主非洲失蹤近30天確認遇害，嫌犯為「內鬼」。（圖／翻攝 上觀）

記者任以芳／綜合報導

遠赴非洲尚比亞經營農場的中國籍女企業家石女士失聯近一個月後，傳出噩耗，確定遇害。當地時間7月31日，警方在利文斯頓國際機場附近發現一具屍體，經家屬辨認證實為7月2日失聯的石女士，年僅57歲。當地警方通報，嫌疑人為石女士所聘用的本地農場經理安德魯（Andrew Pumulo），其已攜同夥潛逃。

據尚比亞華僑華人總會消息，遇害的石女士來自大陸湖北荊州，曾任德資企業播音員，2010年投身國際貿易，並於2015年前後定居贊比亞南部省份利文斯頓，專注於農業經營，發展雞隻養殖與蔬菜種植業，深耕多年，與當地社區建立密切聯繫，亦深受華人社群敬重。

2024年7月2日，石女士突然失去聯繫，引發其家人與華僑社團高度警覺。當地福建商人倪先生與酒店經理孫先生積極協助調查，並於7月11日陪同警方前往其住所與兩個農場搜索，但現場未見其人，且護照、居留卡與現金也失蹤，石女士長期雇用的農場經理安德魯同時失聯，手機亦關機，形跡可疑。

警方7月22日突襲安德魯的住處，逮捕其妻子及妻兄，在其家中發現石女士所有的私人物品，包括一把價值逾3000元人民幣的吉他與轎車。然而，在警方到場過程中，因妻兄高聲呼喊示警，安德魯成功逃入鄰近山區。據警局長費利克斯（Felix）透露，安德魯與來自姆庫尼村的一名男子合謀，涉嫌共同綁架石女士。

利文斯頓居民7月31日下午，報案稱，國際機場附近傳出腐臭氣味。警方趕至現場後發現掩埋痕跡，挖出一具女屍，經石女士家屬辨認遺體照片及穿著，確認為其母親。石女士的女兒與家人已於日前抵達當地，有相關華人團體幫忙協助。

此案震驚當地華人圈，也揭開中國公民在尚比亞屢遭暴力侵害的冰山一角。今年3月與5月，尚比亞已先後發生兩起針對中資企業或華人農場的持槍搶劫事件，造成中國公民死傷。僅在「3·20」搶劫案中，尚比亞警方最後擊斃8名歹徒，5月的案件也已逮捕部分嫌犯。

▲▼ 尚比亞街景、中國人被綁架 。（圖／翻攝 百度）

▲ 尚比亞街景 。（圖／翻攝 百度）

目前，尚比亞警方已將石女士遇害案列為重大刑事案件，並正全面追緝安德魯及其同夥。中國駐尚比亞大使館亦密切關注進展，呼籲當地加強對中國公民的人身保護。

中國外交部網站顯示，全稱尚比亞共和國，非洲中南部內陸國家，東接馬拉維、莫桑比克，南接津巴布韋、博茨瓦納和納米比亞，西鄰安哥拉，北靠剛果（金）及坦桑尼亞。面積752614平方公里，人口2057萬（2023年），大多屬班圖語系黑人。有73個民族，奔巴族為最大部族，約佔全國人口的33.6%。官方語言為英語，另有31種部族語言。

該國2023年GDP為281億美元，人均GDP為1369美元。該國經濟主要包括農業、礦業和服務業，其中以銅開採和冶煉為主體的礦業佔重要地位。農業是尚國民經濟的重要部門，目前開發的可耕地面積為620萬公頃，只佔全部可耕地的14%。土地肥沃，氣候溫和，適合多種農作物生長。主要農作物是玉米、小麥、大豆、水稻、花生、棉花、煙草等。
 

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