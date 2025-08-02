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用心不收禮！台西鄉公所社會課轉送水果　展現公務員精神

▲鄉民特地從台東郵寄水果箱給台西公所社會課承辦人。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲水果箱內裝滿各種水果。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣台西鄉公所最近一樁暖心故事，讓「為民服務」不再只是口號，而是真實上演的日常。家住台東的歐姓鄉民，原是台西人，今年六月間因年齡符合資格，打電話向台西公所洽詢敬老卡的申辦方式。沒想到這通電話，竟牽起一連串令人感動的暖舉。

▲鄉民特地從台東郵寄水果箱給台西公所社會課承辦人。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲鄉民特地從台東郵寄水果箱給台西公所社會課承辦人。（圖／記者游瓊華翻攝）

公所社會課承辦人吳美玲接到電話後，細心聽完歐姓鄉民的狀況，得知對方因工作長居台東，舟車勞頓難以親自奔波辦理。吳美玲立刻主動出擊，不僅在最短時間內協助完成申請手續，更將敬老卡親寄到台東，為民眾省下不少辛苦。更讓人讚賞的是，卡片送達後，吳美玲仍不忘再次來電，貼心解說敬老卡的使用方式，讓年長鄉民不會因流程陌生而錯失福利。

歐姓鄉民感動不已，特地從台東寄來一箱新鮮水果，表達感謝之意。不過，吳美玲收下這份心意後，並未獨享，而是選擇將水果轉贈給台西鄉溪頂長青食堂，讓這份溫暖延續、分享給更多長者。
對此，

台西鄉長李文來表示，協助鄉民是我們的本分，但如果能在過程中多一點同理心、多一份貼心，那麼這份服務就更有價值。」他也強調，將舉薦本次承辦人為年度廉潔楷模，期許公所團隊持續以誠信與熱忱，做出有感行政。

政風室主任陳大中則補充，來辦事不需要送禮、不需關說。只要資料齊全，同仁都會照章辦理。我們希望，民眾只要一個笑容，就是對同仁最大的肯定與回饋。

▲鄉民特地從台東郵寄水果箱給台西公所社會課承辦人。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台西鄉公所政風室主任致贈小禮物給同仁。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

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