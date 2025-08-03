卓榮泰：下周通過颱風災後重建條例　內政部儘速完成法制工作

▲行政院長卓榮泰與內政部長劉世芳。（圖／行政院提供）



記者陶本和／台北報導

行政院長卓榮泰今（3）日視導0728豪雨中央災害應變中心時表示，災後緊急復原及對災民損害救助工作，是目前最重要的工作。他預告，下週也將通過「丹娜絲颱風災後復原重建特別條例」（草案），並要求內政部儘速完成相關法制工作。

卓榮泰在視察後總結中表示，感謝各部會自7月28日配合中央災害應變中心開設，落實各項應變積極作為，並於昨（2）日晚間9時將應變中心提升至一級開設。

卓榮泰表示，接下來民眾清理與重建家園工作將是一條漫長的路，感謝慈濟、行善團、基金會及各地方志工共同投入，行政院已成立雲嘉南災後復原前進指揮所，並與中南部地區的地方政府相互連結。

他說，同時為協助民宅修繕，各相關部會也針對臺南市政府提出之 17區進行責任區域認養分工，請前進指揮所協調營造業同業公會、民間各營造單位一同加入民宅修繕行列，儘速完成各地方復建工作。

卓榮泰提醒，未來將面臨包括大量廢棄物處理、大區域環境消毒，以及可能接踵而來的病蟲害、傳染病毒等，請環境部及衛福部等各機關務必加強留意，在最有效、最短時間內完成清潔及清理工作，讓民眾生活回到正軌，切勿讓登革熱疫情肆虐。

至於地方政府所提抽水機調度應用等問題，卓榮泰表示，針對內水外排的抽水設備、抽水站、河海口抽水設施等改善部分，未來將納入4年1千億預算的「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」之中，希望在歷年治水工程的基礎上，做好源頭與末端工作。

最後，卓榮泰提到，災後緊急復原及對災民損害救助工作，是目前最重要的工作。他預告，自明（4）日起，如地方交通狀況好轉，行政團隊將至各地察看第一線狀況；同時下週也將通過「丹娜絲颱風災後復原重建特別條例」（草案），並要求內政部儘速完成相關法制工作。