普發1萬發不發？政院提特別條例修正案　「考量財政結構施政順序」

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者姜國輝攝）



記者陳家祥／台北報導

美國日前宣告台灣的暫時性對等關稅為20%，行政院長卓榮泰日前已指示，要針對「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」提出修正草案。政院人士說，未來特別條例修正草案，會考量國家財政結構、施政優先順序以及朝野溝通方式等，做更多明顯、具體且有效的調整。立院三讀通過的特別條例包含普發1萬，政院將提出的修正草案是否刪除此一條文，也備受關注。此外，政院也會儘速在下週送出特別預算請立法院審議。

立法院日前三讀「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，共匡列5450億，其中，原先政院規劃撥補台電1000億元被刪除，並增列普發1萬元現金。另外，還包括1500億元用於國土安全韌性、930億元為因應美國對等關稅新政的經濟支持方案、670億元協助社會支持。

卓榮泰日前表示，對等關稅結果確立後，對台灣進出口產業的衝擊程度勢必會與4月提出特別條例時所推估的不同，因此待關稅結果出爐後，政府將依據國內經貿情勢以及產業支持需求，再提出特別條例修正案。

政院人士指出，未來特別條例修正，會以國家財政結構、各項施政優先順序以及朝野溝通方式，做更多明顯、具體、有效的調整，政院也會儘速在下週送出「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」的特別預算，送請立法院審議。

另外，關於國民黨立委陳玉珍稱，民進黨若想修法刪除普發1萬的特別條例，待法案送到立法院，立院可以修掉有關國土安全韌性部分的預算，讓普發現金沒有舉債問題。

政院人士說，近年中國不斷在區域持續擴張、意圖挑戰現狀，並以灰色地帶對區域各國侵擾，破壞區域乃至全球的和平與穩定現狀，「強化國土安全韌性已是台灣的全民共識，也是迫在眉睫的重要工程」，政院提出的特別條例當中規劃了強化國土安全韌性的部分，相信立院也是理解打造安全韌性國家的需要，因此在7月11日時，也三讀通過特別條例中強化國土安全韌性的相關內容。