15萬追蹤海軍招募員爆「被霸凌退伍」發不自殺聲明　艦指部回應

▲前海軍招募員許濱樺爆被霸凌退伍，並發出不自殺聲明。（圖／翻攝snoopy8155）



記者鄒鎮宇／綜合報導

網紅許濱樺在IG自爆，他曾以海軍士官的身分擔任招募員，沒想到竟在沒有證據的情況下被長官調查、調職及嗆聲，發出影片後也PO出不自殺聲明。對此，海軍艦隊指揮部表示，指控事項與事實不符。

許濱樺1日在有15萬人追蹤的個人IG上傳影片。他表示，長官過去要求他們用自媒體招生，他照辦後獲得214%KPI好成績，考績也被打甲上。沒想到，去年開始他多次被軍方以毀損軍譽、言行不檢或進行商業行為調查，甚至要求他不可以出現在妻子的影片中。

許濱樺說，他服役期間多次申訴，包括打1985、寄信到國防部長信箱，並PO出所得稅證明沒有接受業配，最後6次調查都查無不法，卻於4月被調職、扣薪，讓他心理跟經濟壓力都很大，在家人的支持下選擇退伍。

他說，該調職雖被認定有瑕疵而取消，但上級卻說出「不用證據，就是要辦你」的話語，還影射他是「中共同路人」，不管他怎麼投訴，回覆永遠都是「政戰、保防、監察體系說你有問題」，卻沒有實質性的證據，「我真的很想當面問那個下命令的長官，我是清白的，我一心只為海軍做事，能不能，放過我？」

▲許濱樺發不自殺聲明。（圖／翻攝snoopy8155）



許濱樺也在IG的限時動態發出不自殺聲明，「我許濱樺心情好、精神好，不會做對不起自己的事。今天是我最後一次講軍中的事情，純粹把我遇到的事情講完。5、6月士評會均不處分，我到現在也不知道政戰高層是誰。我會繼續寫投訴信，希望未來海軍不要再沒證據辦人。關於調職、中共同路人、施壓霸凌，我只想要一個道歉」。

許濱樺粉絲看完紛紛力挺，「我能證明～你之前有說軍人不能接，不能有商業行為，支持你」、「你很用心幫海軍招生，結果真心換絕情。台灣國軍真的太扯了」、「我能證明⋯去年問你能不能接業配，你很認真回覆軍人不能接，謝謝邀約。你真的很守規範」、「推推！之前本來想找你業配，但你們回覆你是軍人不可以有商業行為，所以我相信你Bro！加油」、「他們知道你是網紅還敢這樣，不怕把事情鬧大」。

對此，海軍艦隊指揮部2日晚間發出新聞稿回應，針對所屬前許姓中士於個人社群平臺表達服役期間遭受單位不當對待，其前於服役期間，已透過6次申訴管道陳情，海軍司令部與本部均已調查並回覆說明，未對其行政懲處或不合宜職務調整與不公平對待，所指控事項與事實不符，並未影響其個人權益。

海軍艦隊指揮部強調，籲請當事人發表言論應符合事實；另本部為維護單位榮譽，將適時採取適法措施，以正視聽。