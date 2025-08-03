越睡越累？醫曝臥室「3大隱形殺手」　枕頭2年就該換

▲ 醫師警告，枕頭、床墊應定期更換，也不宜使用人工空氣清新劑。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國一名腸胃科醫師近日警告，臥室裡常見的3種物品可能正默默危害健康，建議應立即淘汰這些「隱形殺手」，避免長期暴露在有害化學物質與病菌環境中。

《紐約郵報》報導，曾在哈佛培訓的加州腸胃科醫師塞西（Saurabh Sethi）透過Instagram影片分享，枕頭、人工空氣清新劑及老舊床墊是臥室中最危險的3項物品，「這些看似無害的日用品實際上可能充滿化學物質、細菌和其他健康威脅。」

枕頭用2年就該換

塞西說明，枕頭會隨時間累積塵蟎、汗液和過敏原，成為細菌繁殖的溫床，導致產生異味，甚至引發皮膚感染。濕氣來源包括打翻液體、唾液、汗水、環境濕度和濕頭髮，都可能促使黴菌和霉味滋生，對呼吸系統疾病患者構成嚴重風險。

此外，枕頭填充物會隨時間分解，使枕頭變扁、凹凸不平且不舒適，進而引發頸部疼痛、頭痛及睡眠品質下降。一項調查顯示，逾100名受訪者中有近2/3承認使用超過2年的枕頭。塞西建議，「若你的枕頭已使用超過1至2年，可能是時候更換了。」

人工空氣清新劑該丟了

近3/4美國人每周使用這類產品，但研究顯示，許多除臭劑實際上可能污染室內空氣並構成健康風險。塞西引用一項研究指出，86%空氣清新劑含有鄰苯二甲酸酯，而這些化學物質與生殖系統損害及哮喘有關，許多產品還會釋放揮發性有機化合物（VOCs），如甲醛、苯和甲苯，可能刺激呼吸系統並引發咳嗽、喘鳴及呼吸急促。

對某些人而言，強烈香味可能引發頭痛或偏頭痛，也可能因過敏性皮膚反應出現皮疹、發癢及紅腫。且有部分研究表明，長期暴露於人工香料環境中可能增加慢性疾病甚至癌症風險。

超過10年老舊床墊也該換

塞西提醒民眾檢查床墊狀況，「超過7到10年的床墊可能降低睡眠品質，造成慢性背痛。」老舊床墊和枕頭一樣會累積死皮細胞、灰塵、濕氣、蟎蟲和其他過敏原，污染室內空氣並可能引發健康問題。

床墊使用過久也會變形、失去支撐力，導致下陷或形成硬塊，讓人睡到身體僵硬、痠痛，無法好好休息。內部彈簧老舊還會吱吱作響，剛開始可能看似小問題，但很快就會成為睡眠干擾因素。

調查顯示，面臨上述風險的美國人比想像更多。一項研究發現，美國人平均使用13.9年才更換床墊，超過建議使用年限近4年。另一項調查則有18%受訪者稱，正使用10年以上的床墊，其磨損程度可能造成嚴重影響。

全美約1/3民眾（約8400萬人）未能獲得建議的每晚7小時睡眠，同時有近1600萬成年人（約占人口8%）患有慢性背痛，甚至影響日常生活。