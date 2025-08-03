快訊／國家警報響！　大雷雨擴10縣市

▲大雷雨炸中南部。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

山區暴雨國家警報響！中央氣象署今天6時45分，對嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至9時45分，請慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

此外，氣象署也對台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市發布大雷雨即時訊息，持續時間至8時15分，請慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

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▼最新累積雨量圖。（圖／氣象署）



氣象署另對嘉義縣草山溪（葫蘆谷）、屏東縣沙漠溪（海神宮）、屏東縣牛角灣溪、屏東縣隘寮北溪（飛龍瀑布群）、台南市後堀溪（千層岩瀑布）發布災防告警，持續時間至8時45分，此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離，遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

氣象署說，今日西南氣流持續影響，天氣相當不穩定，易出現短延時強降雨，嘉義以南地區有陣雨或雷雨，台中至雲林、東南部山區有短暫陣雨或雷雨，並有大雨或局部豪雨發生，尤其高屏山區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率；至於北部、東南部有局部短暫陣雨或雷雨，午後亦有局部大雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）