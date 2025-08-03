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下到沒完沒了！　有望雨停時間曝

（圖／翻攝「氣象應用推廣基金會」專欄）

▲吳德榮說，最新歐洲模式周四晚間8時500百帕模擬圖顯示，太平洋高壓影響，各地為晴朗酷熱。（圖／翻攝「氣象應用推廣基金會」專欄）

記者陳俊宏／台北報導

中南部連日降雨下到沒完沒了，對此，氣象專家吳德榮表示，周三至下周日太平洋高壓影響，各地為晴朗酷熱的盛夏，山區午後偶有局部短暫降雨的機率。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天、周一受西南季風影響，迎風面中南部為連日多雨的型態，大氣不穩定，有局部陣雨或雷雨，伴隨大量致災雨，其中並有小範圍劇烈天氣（雷擊、強風、瞬間強降雨⋯）發生的機率，午後影響的範圍擴大；背風面東半部影響較小，偶有局部短暫降雨。

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吳德榮說，周二西南季風減弱北移，連日大量降雨的型態改變，但大氣不穩定，仍有局部較大雨勢，中南部需留意其對災情的影響；周三至下周日太平洋高壓影響，各地為晴朗酷熱的盛夏，山區午後偶有局部短暫降雨的機率，全台最高氣溫將升至38度以上，要注意防曬、防中暑。

吳德榮指出，最新氣象署颱風暴風圈侵襲機率圖顯示，輕颱柯羅莎在日本東方海面，向東北東加速遠離；另一熱帶低壓在日本南方海面，因附屬在季風環流内，垂直風切大發展延遲，預測今日才將被命名為輕颱「白鹿」，亦受西南季風導引，大致尾隨柯羅莎向東北遠離，對台皆無影響。

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