捐款慈濟被轟　楊蕙如列今年3災：黑熊學院只有大罷免跟賣防災包

▲「卡神」楊蕙如。（圖／翻攝自楊蕙如臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

近期豪雨不斷讓中南部陸續爆出淹水災情，卡神楊蕙如捐款給慈濟被綠營支持者質疑。對此，她表示，慈濟在今年的3個天災中不斷幫忙，「這段期間我唯一看到黑熊學院跟災情有關的事，就是在網路買廣告賣防災包」。

卡神楊蕙如列出今年3個天災表示，今年0121台南楠西區發生6.4級大地震，當地數百戶災民一度無家可歸，至今超過半年仍在重建中。慈濟去了，黑熊在搞大罷免。

第二則是，7月6日丹娜絲颱風從西部登陸，重創台南嘉義，數十萬人家園受損，至今仍在重建。慈濟的志工跑去幫老人送飯修屋頂，黑熊在搞大罷免。

楊蕙如說，這幾天極端氣候，讓暴雨襲擊台灣中南部，嚴重淹水致災，台南嘉義更是雪上加霜，災情難以估計。慈濟在當地救災，黑熊還是在搞大罷免。

她感嘆，看到台南災情後，她非常心痛，除了自己捐錢之外，也貼出慈濟的「台南救災專戶」鏈結，希望有能力的人可以幫忙，然而竟被綠營支持者攻擊。這段期間唯一看到黑熊學院跟災情有關的事，就是在網路買廣告賣防災包，沒想到竟有人跟她說「慈濟很有錢，罵我不要捐錢給慈濟？」

▲楊蕙如呼籲網友捐款慈濟卻被綠營支持者攻擊。（圖／翻攝楊蕙如臉書）



楊蕙如氣憤地說，「X！你們自己要搞對抗要吵大罷免是你們的事情，我要從我自己的口袋掏錢捐給誰干你們屁事？我很抱歉沒辦法衝下去南部當志工，我很抱歉我只能捐錢，彌補一點我心裡對嘉南老人家們的愧疚心疼。」

楊蕙如坦言，曹興誠及黑熊學院等人要抗中保台，但依照他們支持者的言論，實在讓人難以信服，「我很欣慰的是從7月到現在，呼籲綠營和政府加大救災能量，這幾天終於被聽到了。綠營要維繫政權，應該做的是遠離黑熊搞對立仇恨的義和團。實際走進災民的家中，真正的幫助老人修屋頂。再說一次，對災民們我只有捐錢，實在很抱歉。」

▼楊蕙如全文如下。（圖／翻攝楊蕙如臉書）

