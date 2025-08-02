協助中南部風災重建　考試院長周弘憲捐1月所得

▲考試院長周弘憲 。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

丹娜絲颱風造成中南部災損嚴重，為協助受災地區重建工作，在總統賴清德、副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰宣布捐一個月薪水後，考試院長周弘憲1日響應捐出一個月所得至衛生福利部賑災基金會專戶，祈願受災民眾早日重建家園，並恢復正常生活。

考試院表示，周弘憲院長出生於嘉義縣，長期關心家鄉的建設發展，此次風災及豪大雨重創中南部，嘉義縣亦受影響甚鉅，內心深感不捨，將捐出一個月所得，略盡棉薄之力，盼能協助受災民眾重建家園，共同攜手度過難關。

