台南強降雨災情擴大　黃偉哲、李孟諺坐鎮應變中心指揮搶救

▲台南市長黃偉哲與行政院顧問李孟諺2日上午前往市府災害應變中心坐鎮指揮。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

西南氣流帶來強降雨，台南市2日清晨起雨勢明顯，市府於上午6時30分緊急宣布全市停班停課，並將災害應變中心提升至二級開設，市長黃偉哲上午陪同行政院顧問李孟諺前往災害應變中心，聽取各局處災情彙報並坐鎮指揮，強調將全力調度資源、優先保護市民生命安全。

黃偉哲指出，市府自凌晨5點半起陸續接獲積淹水通報，氣象署6時發布豪大雨特報後，隨即宣布停班停課。他表示，部分地區出現「外水高於內水」警戒情形，若雨勢不減恐有溢堤之虞。市府緊急動員抽水設備、啟用滯洪池，並清查各地排水設施是否阻塞，相關資料將納入未來治水整備計畫參考。

李孟諺表示，這波西南氣流屬「深夜生成、無預警」類型，導致氣象難以即時預判，例如後壁區短時降雨逼近百毫米，已具淹水風險。他也提醒，目前仍有逾2萬6千戶屋頂於颱風丹娜絲過後僅以帆布覆蓋，易因強風破損漏水，危及居民安全。中央將全力支援抽水設備、人力協調與災後復原作業。

目前社會局於安定、楠西、南化、麻豆及東區共設五處避難收容所，已收容16人；民政局完成15區共695人預防性疏散；工務局同步封閉部分橋樑路段，預防水勢沖毀。市府籲請市民持續關注氣象與市府公告，提高警覺，共同守護家園安全。