你能幾天沒有手機？三大星座不怕失聯　第一名很能適應離線生活

▲手機已是現代人形影不離的基本標準配備。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者洪菱鞠／綜合報導

現代人幾乎機不離手，有些星座卻能自在擺脫科技束縛，安然地以自己的節奏過日子，不受社群通知牽動情緒，也不怕錯過訊息而焦慮發作，日本星座專家菊池美佳子在人氣網站「占TV」列出12星座排行，一起來看看哪些星座能「斷訊」也不慌！

第1名 天蠍座－最低限度的溝通就夠了

天蠍座秉持著「沉默是金」的人生哲學，多說無益的話語容易招惹不必要的麻煩，因此溝通只要達到最低限度就好，避免讓自己或他人感到不舒服。手機的主要功能就是溝通，所以對天蠍來說，放下這個工具反而能減少壓力，他們會很樂觀地擁抱無手機生活。

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第2名 射手座－彷彿穿越回原始時代好興奮

射手座本來就是獨來獨往型，不太在意群組訊息或社群按讚數。對他們來說，生活本身就是一場冒險，沒有手機就像穿越回沒有科技的原始時代，感覺新鮮又刺激。就算約在店裡，他們也不會依賴Google地圖，直接問路找到目的地。

第3名 處女座－看不慣邊走邊滑

對於紀律要求高的處女座來說，邊走邊滑手機是無法忍受的行為，甚至覺得如果全世界沒有手機會更好。此外，手機造成的駝背姿勢也是他們擔憂的健康問題之一，如果能放下手機，或許可以換來更健康、守秩序的生活。

第4名雙魚座相信，在沒有手機的年代，人類都具備像心電感應一樣的超能力，他們期待現代人能恢復這種能力，所以很可能主動放下手機。第5名牡羊座活潑好動，根本沒時間滑手機，即使沒有手機也不會感受到太多不便。

第6名魔羯座認為現在的世界太便利、少了點人情味，他們懷念過去用家裡電話偷偷聯絡戀人的時代，手機反而讓這些情感淡化了。第7名金牛座屬於「用眼睛記住美景」的類型，比起用相機紀錄，更喜歡親身感受當下，因此對手機也沒太大執著。

第8名天秤座熱愛擴展人脈，手機是不可或缺的社交工具，沒有手機會覺得生活失去一部分連結。第9名獅子座常在手機裡裝滿遊戲，是重度娛樂使用者，沒了手機，等於失去一大塊樂趣。

第10名水瓶座視手機為現代文明的利器，非常看重，他們認為若不使用手機，人類會退化，是積極推廣手機使用的一派。第11名巨蟹座覺得手機有助於加深人際親密感，一點都不想放下手機。

第12名雙子座是個總想和人說話的星座，能與遠方朋友聊天、文字交流的手機，是他們的必需品，假如手機被拿走，他們可能會對空氣說話、自言自語。

手機雖然便利，不可否認的是，有時就像被它綁架，產生過度依賴。或許不必真的徹底拋開手機，但偶爾試著一天不帶手機出門，感受一下生活不同的節奏與自由，說不定能找到意想不到的樂趣。

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