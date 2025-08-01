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免費可商用！歷時三年打造　「LINE Seed繁體中文版」正式上線

▲▼。（圖／LINE）

▲用戶可透過LINE Seed官方網站免費下載使用。（圖／LINE，下同）

記者吳立言／綜合報導

LINE今（1日）正式釋出自家企業字型「LINE Seed」的繁體中文版，歷經近三年開發，全面支援個人與商業用途，用戶可透過LINE Seed官方網站免費下載使用。全新字型提供四種字重選擇，強調高可讀性與中英混排下的視覺協調，適用於數位媒體、平面設計、簡報製作等多種情境。

LINE表示，「Seed」象徵種子的萌芽與成長，呼應品牌陪伴使用者生活的初衷。繁體中文版延續英文字型的圓角風格與幾何造型，並由LINE台灣設計團隊攜手總部與在地設計夥伴共同打造，力求呈現「看起來舒服、讀起來親切」的品牌語言。

▲▼。（圖／LINE）

為克服繁體中文筆畫複雜與龐大的字符數量，設計團隊細緻調整筆畫結構與字距設計，共製作出14,038個字元。舉例而言，「北」字在設計過程中即需兼顧教育部標準字形與LINE品牌視覺風格，同時考量粗字重時的筆畫黏合問題。為確保排版穩定與中英並置時的視覺一致性，團隊亦針對標點高度、字距與語言混排的細節進行優化。

▼歡慶LINE Seed繁中版正式上線，關注官方社群相關貼文，有機會獲得特製的LINE Seed繁體中文版字型玻璃啤酒杯（限量非賣品）

▲▼。（圖／LINE）

此外，為慶祝字型上線，LINE 台灣團隊也推出了結合此字型設計的全新動態貼圖，展現其在日常聊天場景中的延伸應用。官方亦預告即將舉辦社群活動，參與者有機會獲得限量的LINE Seed字型設計玻璃啤酒杯，鼓勵用戶探索字型應用的更多可能性。

LINE Seed字型目前已支援繁體中文、日文、英文、韓文與泰文，持續朝多語言擴展，並以提升品牌識別度與溝通效率為核心設計理念。

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