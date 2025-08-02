手機6月市佔排名出爐！平價神機逆襲殺進第五　8月父親節大戰開打

記者蘇晟彥／綜合報導

根據市調機構最新統計資料顯示，2025年6月台灣實體通路智慧型手機銷售量約為39.3萬台，較5月減少9%，銷售總額亦年減12%，再度反映端午過後購機淡季與618促銷效益有限的市場現實。從品牌市占來看，銷量持續下滑的蘋果仍以32.5%穩居龍頭地位，三星則是23.7%，展現成長動能，vivo暫居11.3%，緊追的OPPO為11.2%，兩者差距縮小至0.1個百分點，紅米則以6.6%繳出亮眼成績，成為強勢黑馬。傑昇通信表示，本月市場變化受多重因素牽動，包括淡季消費意願疲弱、品牌促銷力道轉弱，加上旗艦機需求遞減，成為市況降溫的關鍵。

▼台灣手機市佔排名龍頭暫無變化，但紅米以6.6%追上成為黑馬。（圖／傑昇通訊提供）



蘋果在6月面臨不小挑戰，品牌整體銷量較前月衰退12%，銷售額也跌落8%，成為五大品牌中唯一表現下滑的廠商，買氣明顯減弱。進一步觀察熱銷前三名機型，iPhone 16 Pro Max（256GB）本月成為銷量冠軍，但與上月相比仍有超過一成跌幅，而iPhone 16 Pro（256GB）和iPhone 16（128GB）的銷量也同步下滑；傑昇通信分析，銷售下滑主要受市場需求真空期影響，且6月向來是上半年購機意願的低點，多半會延遲旗艦機的購買決策，即使是價格相對親民的iPhone 16（128GB），但消費者多數已於先前促銷期完成購機，不僅無法帶動整體品牌銷售回溫，預期在iPhone新機發表前，市場需求將回歸剛性需求為主。

與蘋果形成鮮明對比的是，四大安卓品牌在6月全數繳出成長成績單，又以紅米戰績最突出，單月銷量較前月激增31%，銷售額更暴增55%，一舉扭轉連月低迷表現。傑昇通信指出，紅米不僅針對入門市場穩定供貨，更掌握消費者以價格取向作為購機核心，因此透過高配平價策略快速調整貨源和促銷，再短時間放大銷量成長動能，推升新機Note 14 Pro+（12GB/256GB）重返台灣熱銷單機前20名；而這款機型通路售價僅在萬元內，明顯提升紅米品牌的平均客單價，成功兼顧銷量與獲利，再強化電信綁約入門機型布局，持續強攻需求加溫的中低階消費市場。

三星6月市占提升至23.7%，較5月明顯成長6%，穩坐安卓陣營市占王者寶座。本月三大熱銷單機皆由A系列包辦，以Galaxy A56（12GB/256GB）蟬聯冠軍，與另一容量合計，單機銷量平均月增超過6%；傑昇通信認為，三星A系列成功的原因，在於其定價策略與規格設計緊貼主流需求，這次分別推出8GB及12GB記憶體，同時滿足遊戲族群及主力消費群，在通路售價降到萬元左右時切入，剛好與入門旗艦市場無縫接軌，也突顯三星善用定位分層策略，來擴大銷售觸角，至於市占率是否得以在下個月超車蘋果，相當值得期待。

本月vivo與OPPO勢均力敵，市佔率分別為11.3%與11.2%，雙方差距僅0.1個百分點進一步收窄。做為vivo主要熱銷單機Y29s（6GB/128GB）銷量較前月提升16%，反觀V50（12GB/256GB）綢緞黑版本銷量卻下滑33%，買氣明顯降溫，OPPO則以A5 Pro與A3x守住品牌根基；綜觀四大安卓品牌的主力機型，皆為中低階機型，傑昇通信坦言，就台灣消費市場來看，價格仍是主導品牌競爭力的敲門磚，接下來進入父親節檔期，各品牌如何創造需求與促銷節奏，來突破同質化競爭困境，使淡季不淡將是主要關鍵。