　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

黃偉哲爭取5.5億整治六塊寮排水　安南4里防洪面積擴大33公頃

▲台南市長黃偉哲勘查六塊寮排水積水點，指示水利局加速規劃改善方案。（記者林東良翻攝）

▲台南市長黃偉哲勘查六塊寮排水積水點，指示水利局加速規劃改善方案。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市安南區近期遭遇強降雨，怡安路、培安路等地出現局部積淹水災情，黃偉哲市長第一時間趕赴現場勘查，責成水利局擬定改善對策，並再度向中央爭取5.5億元經費，全面強化「六塊寮排水」整治規模，盼降低沿線聚落淹水風險。

六塊寮排水為鹽水溪右岸支流，是安南區重要的排水系統。黃偉哲上任後，已爭取15.7億元中央預算分段整治，目前安南區段已進行雙孔箱涵拓寬工程，預計114年底完成連通，提升整體通洪效能。

根據水利局資料，這次低壓帶降雨中，安定區12小時降雨高達376毫米，超過原有排水設計標準，雖已完工護岸未發生溢堤，仍因上游外水高漲、下游短時強降雨交錯，導致部分路段系統超載而積水。市府現正規劃於下游增設抽水站與滯洪設施，整體提升排水調節能量。

水利局指出，目前新順橋橋梁淨高不足，限制六塊寮排水通洪斷面，已爭取1.2億元改建橋梁。後續並將在排水最下游利用公有設施用地設定抽水站，估需經費5億元，另規劃於新順橋旁公園增設5000萬元滯洪池，暴雨時可暫蓄洪水，避免水位暴漲。

工程完工後，預估將提升安慶里、安順里、新順里及安東里等4里防洪能力，保護面積擴大約33.4公頃、受惠人口達2.3萬人，將大幅提升安南區防災韌性。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
534 3 1823 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
沈玉琳倒下搶救中　潘若迪難過「拚錢，賺不到命！」
快訊／7地區明天雨量達停班課標準！
謝和弦宣布「再也不唱〈夠愛〉」
快訊／50貨櫃墜海！　長榮海運回應
快訊／花蓮今日第4震！15：19壽豐鄉規模3.6地震　最大震
快訊／大雷雨炸7縣市！　持續兩小時
快訊／暴雨炸裂！　雲林縣口湖鄉下午停班停課
快訊／台中男拖吊場開槍！　女警衛中彈

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「如大武山的父愛」 屏東縣表揚45位模範父親

黃偉哲爭取5.5億整治六塊寮排水　安南4里防洪面積擴大33公頃

台南強降雨災情擴大　黃偉哲、李孟諺坐鎮應變中心指揮搶救

台南豪雨成災　市府宣佈紅黃線路段有條件開放停車至8月4日

台南強降雨安南區驚見浮屍　消防人員打撈上岸確認為死者身分

台南安南區水淹街頭　黃偉哲換青蛙裝勘災：加派抽水機搶排積水

台南清晨強降雨多區積水　黃偉哲視察永康仁德：三爺溪排水發揮效益

用心不收禮！台西鄉公所社會課轉送水果　展現公務員精神

李宗翰揭後壁、白河積淹原因　何博文冒雨下水溝救災：做了才知道狀況

非重症擠爆急診室　花蓮衞生局籲讓出生命通道

【突然趴地Breaking？】下秒竟從車底拎出一隻貓！

【車體清出近9成】一家5口南橫墜谷！現場再尋獲部分遺體與遺留物

【忘記打P檔】女駕駛狂奔追車！愛車竟自行左轉撞分隔島才停下

【搜到車體了！】南橫墜谷驚見殘肢 搜救隊緊急開挖中

割喉案亡妹喊「台灣殺人沒有死刑」　白冰冰：繳稅養兇不公平吧!

【17歲少女墜谷罹難】生父悲痛認屍 哽咽感謝目擊司機：他也有家庭

魏如萱認愛小21歲Ian才5天！　男方與前女友若盈「騎車出遊」

傅作義講話眼珠轉不停　作戰勝在機巧但「大軍統帥」就出問題了｜譚兵讀武EP265精華

家寧曝「曾抓姦Andy」！ 經紀人急喊：非當事人

【泰格與雪兒】中華電信

「如大武山的父愛」 屏東縣表揚45位模範父親

黃偉哲爭取5.5億整治六塊寮排水　安南4里防洪面積擴大33公頃

台南強降雨災情擴大　黃偉哲、李孟諺坐鎮應變中心指揮搶救

台南豪雨成災　市府宣佈紅黃線路段有條件開放停車至8月4日

台南強降雨安南區驚見浮屍　消防人員打撈上岸確認為死者身分

台南安南區水淹街頭　黃偉哲換青蛙裝勘災：加派抽水機搶排積水

台南清晨強降雨多區積水　黃偉哲視察永康仁德：三爺溪排水發揮效益

用心不收禮！台西鄉公所社會課轉送水果　展現公務員精神

李宗翰揭後壁、白河積淹原因　何博文冒雨下水溝救災：做了才知道狀況

非重症擠爆急診室　花蓮衞生局籲讓出生命通道

江俊翰住院「才發現實際年齡54歲」！　親發文求賞口飯：我物美價更廉

台師大吹哨者簡奇陞「當老師的老師」是志業　也是更厲害的普通人

周湯豪37歲了...唱一半驚喜被慶生！　宣布全新重大計畫

被狂按喇叭嚇到急停！竟被開罰2.4萬還吊牌　法官還清白不用罰了

雙標？台美關稅談判有「保密協定」　凌濤嗆賴清德：過去喊黑箱服貿

老友沈玉琳倒下搶救中　潘若迪難過「拚錢，賺不到命！」

誣告陳時奮被判6月！高虹安「3點澄清」要上訴：無法認同判決結果

快訊／7地區明天雨量達停班課標準　估24小時降490毫米

印度滅門血案！女主人遭巫師「栽贓下蠱」　200村民燒死一家5口

台中拖吊場傳槍擊！女保全手肘受傷　現場留2顆鋼珠彈畫面曝

【搜到車體了！】南橫墜谷驚見殘肢 搜救隊緊急開挖中

地方熱門新聞

石門山勞工育樂中心全新推出

後壁、白河積淹原因何博文冒雨下水溝救災：做了才知道狀況

愛河上游變「牛奶河」！建商趁下雨偷排油漆水

中壢仁海宮請100公斤金身媽祖坐鎮

阿里山499元低價旅遊套裝恐詐騙

劉倩伶接任中大壢中校長

五口亡命南橫深谷！生前歡樂聚會畫面曝

台18線阿里山公路車禍　駕駛雙腿骨折

台南中西區永福路車禍！韓籍女左轉撞上直行機車19歲騎士送醫

台南安南區水淹街頭黃偉哲換青蛙裝勘災

新北兒童卡優惠「精準發放」　即起清查持卡人資格

台南強降雨安南區驚見浮屍消防人員打撈上岸確認為死者身分

新北泰山憲訓公園完工開放　友善休憩空間展現新風貌

嘉義女買東西回家「看不清楚」站路中爆哭！　警出手護送回家

更多熱門

相關新聞

台南強降雨災情擴大黃偉哲、李孟諺坐鎮應變中心指揮搶救

台南強降雨災情擴大黃偉哲、李孟諺坐鎮應變中心指揮搶救

西南氣流帶來強降雨，台南市2日清晨起雨勢明顯，市府於上午6時30分緊急宣布全市停班停課，並將災害應變中心提升至二級開設，市長黃偉哲上午陪同行政院顧問李孟諺前往災害應變中心，聽取各局處災情彙報並坐鎮指揮，強調將全力調度資源、優先保護市民生命安全。

台南安南區水淹街頭黃偉哲換青蛙裝勘災

台南安南區水淹街頭黃偉哲換青蛙裝勘災

台南清晨強降雨多區積水黃偉哲視察永康仁德

台南清晨強降雨多區積水黃偉哲視察永康仁德

鍾馗藝術化身長照守護神！黃偉哲：藝術走進生活最有力的陪伴

鍾馗藝術化身長照守護神！黃偉哲：藝術走進生活最有力的陪伴

美國對台課20%關稅！黃偉哲拋三策因應

美國對台課20%關稅！黃偉哲拋三策因應

關鍵字：

黃偉哲整治六塊寮排水安南

讀者迴響

熱門新聞

魏如萱小21歲男友深夜宣布分手若盈！

加薩童走12KM領食物　吻手致謝遭射殺

LINE照片過期打不開！神人曝「1招破解」超實用

冷凍31年！「全球最老嬰兒」出生了

新莊箱屍逆倫！「阿健師」詭異攤車外型曝光

00後的年輕人「這1天一定排休」　網搖頭

賴清德公告「普發1萬」10/31前完成

川普關稅　中國、瑞士是最大輸家

快訊／台南暴雨成災！　今早緊急停班課

即／高雄連日大雨失蹤人數+1　女騎士疑被沖走

台南暴雨下不停　阿堂鹹粥也淹了

普發1萬害罷免失敗？陳柏惟：這樣想的人該下車了

魏如萱知情Ian、若盈要見面...內幕曝光

女公關曾上吳宗憲節目　生前轉行原因曝

救貓天使大叔：很多駕駛幫掩護！

更多

最夯影音

更多

【突然趴地Breaking？】下秒竟從車底拎出一隻貓！

【車體清出近9成】一家5口南橫墜谷！現場再尋獲部分遺體與遺留物

【忘記打P檔】女駕駛狂奔追車！愛車竟自行左轉撞分隔島才停下

【搜到車體了！】南橫墜谷驚見殘肢 搜救隊緊急開挖中

割喉案亡妹喊「台灣殺人沒有死刑」　白冰冰：繳稅養兇不公平吧!

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面