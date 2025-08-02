黃偉哲爭取5.5億整治六塊寮排水　安南4里防洪面積擴大33公頃

▲台南市長黃偉哲勘查六塊寮排水積水點，指示水利局加速規劃改善方案。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市安南區近期遭遇強降雨，怡安路、培安路等地出現局部積淹水災情，黃偉哲市長第一時間趕赴現場勘查，責成水利局擬定改善對策，並再度向中央爭取5.5億元經費，全面強化「六塊寮排水」整治規模，盼降低沿線聚落淹水風險。

六塊寮排水為鹽水溪右岸支流，是安南區重要的排水系統。黃偉哲上任後，已爭取15.7億元中央預算分段整治，目前安南區段已進行雙孔箱涵拓寬工程，預計114年底完成連通，提升整體通洪效能。

根據水利局資料，這次低壓帶降雨中，安定區12小時降雨高達376毫米，超過原有排水設計標準，雖已完工護岸未發生溢堤，仍因上游外水高漲、下游短時強降雨交錯，導致部分路段系統超載而積水。市府現正規劃於下游增設抽水站與滯洪設施，整體提升排水調節能量。

水利局指出，目前新順橋橋梁淨高不足，限制六塊寮排水通洪斷面，已爭取1.2億元改建橋梁。後續並將在排水最下游利用公有設施用地設定抽水站，估需經費5億元，另規劃於新順橋旁公園增設5000萬元滯洪池，暴雨時可暫蓄洪水，避免水位暴漲。

工程完工後，預估將提升安慶里、安順里、新順里及安東里等4里防洪能力，保護面積擴大約33.4公頃、受惠人口達2.3萬人，將大幅提升安南區防災韌性。