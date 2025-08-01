美國對台課20%關稅！　黃偉哲拋三策：分散市場、做出區隔、佈局美國

▲台南市長黃偉哲說明美國關稅衝擊有限，市府已提出三大因應策略。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

針對美國宣佈對台灣特定產品課徵20%關稅，引發各界關注，台南市長黃偉哲1日強調，儘管表面上不利出口，但就目前公佈內容來看，台灣整體並未特別吃虧，市府也已提出三大對策因應，包括「分散市場」、「做出區隔」、「佈局美國」，協助產業降低衝擊、強化競爭力。

黃偉哲指出，美國此次調升關稅雖對台灣課徵20%，高於日、韓的零關稅待遇，但相較中國（55%）、印度（25%）、越南（20%）等競爭對手，台灣稅率仍具相對優勢，且目前尚未觀察到農業領域受到實質損害。他舉例說，日韓、歐盟為換取關稅優惠，分別向美國承諾鉅額投資並開放市場，而台灣並未進行類似安排，因此此波調整應屬短期措施，影響仍待觀察。

面對可能的貿易變局，黃偉哲表示，市府與產官學研攜手，提出三大應變策略：一是「分散市場」，針對金屬扣件、台灣鯛等潛在受衝擊產品，積極參與海外展會、佈局東南亞與歐洲；二是「做出區隔」，專注推動半導體先進製程與高風味農產，創造差異化價值；三是「佈局美國」，支持業者如蘭花、AI伺服器產業赴美投資設點，同時強化本地人才與技術鏈，打造「內外雙引擎」。

黃偉哲也呼籲，中央與美方應積極展開關稅與232條款談判，朝野應放下政治對立，以「民生第一、產業優先」為原則，全力支持特別預算方案，共同守護台灣產業出口與國際佈局。