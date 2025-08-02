台南清晨強降雨多區積水　黃偉哲視察永康仁德：三爺溪排水發揮效益

▲台南市長黃偉哲2日清晨冒雨前往永康區崑山科大周邊視察積水情形。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

受到鋒面與西南氣流影響，台南市2日清晨遭遇強烈對流雲系襲擊，雷雨交加、短時強降雨導致市區多處積淹水，台南市政府於清晨6時30分宣佈全市停課，並同步將災害應變中心提升至二級開設，市長黃偉哲一早隨即前往永康、仁德等地，實地視察災情並指示各單位全力啟動應變。

黃偉哲首先前往永康區崑山科大周邊勘查積水情況，指出截至上午9時，仍有百公尺路段積水未退，雖可緩慢通行，惟排水壓力明顯。隨後轉往仁德區，關心三爺溪排水與滯洪池狀況。他指出，仁德大排水位一度接近橋樑底部，所幸三爺溪整治工程發揮關鍵作用，避免更嚴重災情。市府將持續強化排水設施與抽水能力，提升城市抗災韌性。

根據中央氣象署觀測資料，當日凌晨0時至上午9時，台南安定區累積雨量達316毫米為最高，永康區單小時最大雨量也達103.5毫米，位居全市之冠。水利局表示，永康崑山科大一帶約於上午9時10分退水，仁德潭稅陸橋則於8時40分退水；其他如北區正覺里、西門路、大興街等多處亦已恢復通行。市府呼籲市民持續保持警覺，密切注意天氣與防災訊息，預防未來可能再度出現的豪雨侵襲。