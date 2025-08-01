丹娜絲災後重建惹民怨　蘇清泉促3大補助納特別條例

▲蘇清泉在《丹娜絲颱風災後重建特別條例》發言。（圖／蘇清泉服務處提供）

記者陳崑福／屏東報導

百年罕見的丹娜絲颱風自嘉義登陸，重創雲嘉南地區，中央卻遲至災後23天才設立前進指揮所，引發民間強烈不滿。立法院周四召開朝野協商，針對國民黨團提案制定《丹娜絲颱風災後重建特別條例》，國民黨立委蘇清泉在會中呼籲應納入三大重點，包括提高農業補助並簡化申請流程，農業保險應改由農金局承保、免除災民奔波，以及醫療單位災損也應補助。

蘇清泉出席朝野協商時，特別提出三點應納為重點： 第一是提高農業受災補助，對溫網室、蚵仔寮、農災、果園等地現勘，應主動派空拍機拍照認定，免除受災戶申請丈量困擾，並延長、免息貸款，且也應將十多年未檢討的災損補助提高，讓血本無歸的農漁民獲得實質幫助。

其次有關農業保險，現行都由民間產險公司承保，蘇清泉說收到太多陳情，去申請賠付認定雞雞歪歪，一堆嚴苛條件，讓受災戶要獲得保險金還要先過五關斬六將，應改由農業部農金局承保，不要讓受災戶被商業保險公司刁難。

最後，無人談及關於醫療單位災損補助，蘇清泉也在會中提出，希望這項特別條例中納入醫療院所、地方衛生所等提供基本醫療人權的單位，也能在這項罕見天災中獲得些許補助，協助民眾盡速復原。