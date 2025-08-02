丟臉丟到日本！台灣登山隊爬富士山「亂綁布條」　山友氣炸了

記者柯沛辰／綜合報導

有台灣登山客近日攀登日本富士山，竟意外發現八三O九登山隊把布條綁在樹枝，氣得他解下布條後痛批「在台灣綁就算了，不要在日本丟臉！」引發網友熱議。

原PO在Threads貼出拆除布條的影片，並直接點名八三O九登山隊，「誰給你臉在富士山綁布條留下垃圾的，在台灣綁就算了，不要在日本丟臉，整座富士山就你們亂綁布條！」

許多網友看完後紛紛留言，「謝謝幫忙拿掉，有夠沒水準」、「丟臉丟到富士山」、「請不要丟台灣人的臉」、「山上超多這種布條的 連輕鬆的健行步道也有 不太懂有什麼作用」，還有人補充「在日本，只有負責的團體可以做記號，不是誰都可以的」、「明明當初綁布條的用意是為了防迷路，偏偏現在有些人卻拿來當佔領地盤。」

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▲山友指出，富士山屬於熱門觀光景點，路徑清晰，根本不需要綁布條防止迷路。（圖／記者許力方攝）

有山友解釋，「在路徑不清楚的冷門山，綁布條可防止迷路」、「富士山路跡明顯，沒有人爬富士山會迷路的」、「富士山這種觀光景點路線真的沒必要，若還綁布條，意思大概就跟刻『到此一遊』一樣，刷存在感而已」、「路這麼清晰都要綁，是在告訴別人『我們八三O九登山隊登山都不會看路』嗎？」

對此，8309自組登山隊的社團管理員發文道歉，「本社團一會員此次去登日本富士山，因無知亂綁布條造成國際笑話！身為板主向大家說聲對不起！也會加強社團管理宣導～布條別亂綁！」