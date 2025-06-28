富士山7月開放登山　嚴防「彈丸登山客」夜襲闖關

▲富士山山梨縣吉田路線從7月1日起開放。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

富士山象徵著日本的民族精神，每年吸引大批國內外觀光客登山朝聖，而考量到登山客的安全，政府只允許於夏季開放民眾登山。如今，日本山梨縣政府宣布，富士山將於7月1日開放登山，且已派團隊完成登山路線的安全檢測。

根據日媒《共同社》、《產經新聞》，日本山梨縣政府於26日宣布，富士山開放民眾登山的「開山日」將依照往年慣例訂於7月1日。考量到民眾的登山安全，縣府、富士吉田市役所、環境省職員等單位共23人前往「吉田路線」參與現場調查，調查範圍為吉田路線五合目到富士山頂。

調查人員們巡視登山步道的路線、柵欄等是否故障。團隊透露，儘管富士山上仍有部分積雪，但其降雪量卻比往年還要少，且登山步道並無嚴重受損，因此研判不會對7月1日開放登山的決定造成影響。

至於另外3條從靜岡縣登上富士山的步道，則預計7月10日起對外開放。

報導指出，部分登山客在毫無計劃與準備的情況下強行登上富士山，導致生命安全受到威脅，為此山梨縣派出縣府職員從事「富士山護林員」，身著輕裝前往現場進行指導，並禁止民眾下午2時到凌晨3時入山，以防止徹夜強行攻頂、俗稱「彈丸登山」的危險行徑。