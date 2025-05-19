又是中國人！男大生偷爬富士山「求救在線等」　日網全怒了

▲富士山僅開放每年7月至9月初登山。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

日本富士山正值封山期間，卻又被2名中國籍男大生私自擅闖，其中一人疑似失溫、體力不支，在社群媒體發文求援，引起警方出動救援。值得注意的是，4月底也有一名中國男大生2度闖入富士山，驚動當局救援。

綜合日媒報導，17日上午11時45分，熱心民眾報案表示，他在社群媒體上看到消息，2名自稱大學生的22歲及23歲男子，似乎在富士山遭遇山難。警方接報後，隨即展開調查，很快確認2人位於富士山口「元祖七合目」附近。

富士宮警察署的山難救助隊一共出動7名人員救援，未料到了下午4時半左右，才在「富士宮口5合目」附近發現2名男大生已經自行下山，都沒有受傷，因此也沒有送醫。

面對警方詢問，2名中國男大生表示，他們是來日本旅遊，「以為富士山一整年都可以登」。事實上，富士山僅開放每年7月至9月初登山，其餘時間封山。

不過，今年4月下旬，就曾發生類似事件。另一名同樣來自中國的男大生違規攀登富士山，22日在山頂附近出現噁心等不適症狀，而且遺失冰爪無法下山，因此請求救援，最終搭乘山梨縣的防災直升機脫困。4天後，他竟為了找回遺落的手機，再次違規入山，卻又因為高山症發作而倒下，由靜岡縣山岳遇難救援隊救下山。

這名2度違規入山，2度驚動救難隊的山友，被日媒批評為「太給人找麻煩的中國人大學生」。當時，富士宮市長須藤秀忠也憤怒表示，此類案件「完全不考慮那些冒生命危險救人的人的感受」，呼籲受害者自行承擔救援費用。

許多網友也發文批評，「這種愚蠢的人應該被驅逐出境」、「其實沒有必要再救他們了」、「沒必要浪費稅金，應該自己掏錢」、「應該自己掏錢救人，並處以罰款」。