桃園小市長前進桃園市府　學習成長中難得的人生體驗

▲邁入第三屆的「桃園小小市長暨市政體驗營」，數十位小市長今天下午進入市長室，與市長張善政面對面近距離接觸。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

「桃園小小市長暨市政體驗營」今年邁入第三屆，數十位來自桃園市國小市長今（1）日下午進入市府12樓市長室，與市長張善政近距離面對面接觸，張善政表示，這些小市長都是在數百位報名市政體驗營中幸運抽中人選，透過扮演「小小市長」角色，實地瞭解市政運作流程及城市治理多元面向，也是小朋友在學習成長中難得的人生體驗。

這項「桃園小小市長暨市政體驗營」於8月1日、8日、12日及14日分成四梯次舉行，邀請桃市100位國小一至二年級學童參與。透過多元豐富體驗課程，引導學童從不同角度認識桃園市府運作。這段具有啟發性的學習旅程超越課堂所學，拓展孩子們對公共事務的理解與學習視野，有助於培養公民素養與社會責任感。

▲「桃園小小市長暨市政體驗營」，數十位小市長體驗批閱公文與蓋章流程。（圖／記者沈繼昌攝）

張善政市長抽空與第一梯次小小市長們面對面近距離接觸，體驗市長批閱公文、蓋章、送公文等流程，小朋友對市長室充滿興趣，張市長也坐下來聆聽小朋友提問「為何要當市長？市長好不好玩」等趣味問題。張善政也耐心回答，讓每位小朋友都得到滿意答案。

張善政表示，這項小小市長夏令營，報名前幾乎都秒殺，可體驗市長一整天行程，雖然未必每位小朋友都想當市長，透過這個機會了解，在市府當市長或是局處長在做甚麼，感受在市府的工作，在人生過程中非常自然體驗，了解市府運作，將來做甚麼都很好，但前提是成長過程中要認真念書、認真做人，希望小朋友都能深刻體會印象。

▲桃園市長張善政與「桃園小小市長暨市政體驗營」小市長合影留念。（圖／記者沈繼昌攝）

小小市長體驗營形式多元，活動結合「P@RK園宇宙計畫」，設計真人版大富翁闖關遊戲，將七座在地特色公園納入關卡，引導學童認識城市綠意與公共建設，探索桃園空間規劃的新亮點。活動還整合多個局處資源，納入婦幼安全、生活防災、永續家園、家庭教育、自我保護辨識與腸病毒防治等與孩童生活密切相關等主題，透過互動式宣導，強化安全意識與自我保護能力。

為擴大活動參與度，市府今年特別配合體驗營活動，首度推出網頁互動小遊戲《桃園小小市長視察GO》，於今天與第一梯次活動同步上線，預計開放6個月。遊戲融合桃園全新IP角色「宇宙版ㄚ桃園哥」，結合桃園13個行政區特色景點與在地知識問答，讓孩童們在家裡也能化身「小小市長」，參與虛擬視察任務，以寓教於樂方式，瞭解桃園城市樣貌與在地特色。