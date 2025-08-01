美公布台灣關稅20%　張善政：盼政府繼續努力設法往下降

記者沈繼昌／桃園報導

美國政府於美東時間7月31日公布台灣適用對等關稅稅率為20%，對此，桃園市長張善政今（1）日受訪時表示，台灣關稅20%是好還是不好，不是絕對，是相對的！要看我們的競爭對手韓國跟日本，韓國跟日本都是15%，可是跟我們競爭對手比起來，還是很有挑戰。期待政府在接下來時間能夠繼續努力談判，把20%設法更往下降，一定要降到跟日本、韓國一樣的15%，且投資美國條件也不要給我們太大的財務負擔，這才是真的成功。

▲針對美國政府公布台灣關稅20%，桃園市長張善政今天上午受訪時強調，與競爭對手日韓的15%，還是很有挑戰性，期望政府繼續努力談判努力往下降。（圖／記者沈繼昌攝）

桃園市長張善政今天上午主持桃園市警局新任局長暨分局長、大隊長聯合交接典禮，典禮結束後接受媒體聯訪針對美國川普政府公布台灣關稅對桃園會不會有衝擊時指出，關稅20%是好還是不好，並不是絕對而是相對的，要看我們的競爭對手韓國跟日本，韓國跟日本都是15%，我們20%，雖然從原來的32%降到20%，看起來降了不少，可是跟我們競爭對手比起來，還是很有挑戰。

張善政認為，尤其這些配套條件，我們要投資美國多少錢不知道，我們有沒有開放進口什麼事情也不知道，所以現在這個20%，必須用非常戒慎恐懼的心情來看，也期待我們政府，在接下來的時間能夠繼續努力談判，把20%設法更往下降，一定要降到跟日本、韓國一樣的15%，而且投資美國的條件，也不要給我們太大的財務負擔，這才是真的成功。