22年前命案逆轉！警掘墓重找證據　鄉村女師丈夫再次被逮補

▲大陸山西鄉村女教師新婚8個月遇害，22年後警方掘墳提取DNA找證據。（圖／翻攝 百度）

記者任以芳／綜合報導

一樁發生於2003年的山西女教師命案，在沉寂22年後出現轉折。死者丈夫王某曾因證據不足被判無罪，如今因警方重啟調查並提取新證據，再度被以故意殺人罪起訴。這起命案橫跨二十餘年、歷經撤訴與翻案，甚至重新挖掘死者墳墓提取DNA，有如電影般情節曲折離奇，引發大陸民眾高度關注。

綜合陸媒報導這樁奇案，事件發生在2003年1月，山西臨猗縣楚侯鄉的年輕女教師路亞麗突然失踪，半年後其遺體被發現棄置於一口灌溉井中，法醫鑑定為遭鈍器重創致死。案件迅速指向她的丈夫王某，最後因證據不足，王某於2004年獲判無罪。這起命案一度塵封，直到2020年警方重啟調查，掘墓鑑定DNA後，案件再度啟動審理程序。

資料顯示，路亞麗生於1981年12月，婚後在當地小學任教。2003年1月3日清晨，她突然失聯，家人與同事多方尋找未果報警。約半年後，一名村民在運城市鹽湖區一處西瓜地井中發現女屍，經法醫確認為被鈍器打擊致死。

路亞麗父親回字說，後來他被通知前去認屍，「我從身高、頭髮和牙齒等認定她就是我女兒路亞麗，但當時警方沒有通知我們做DNA鑒定。」

案發初期，警方將矛頭指向其丈夫王某。王某最初曾供述因家庭爭執將妻子用被子捂死，並以磚頭和刀子補刀後棄屍井中。但王某供詞與部分現場證據不符，疑點重重。

法院指出，「殺人工具未找到，供述與法醫報告存在矛盾，且所謂焚燒衣物、被子的行為無從查證。」2004年底，山西運城市中級法院判王某無罪。檢方雖提起抗訴，但山西高院最終批准撤訴，案件告一段落。

▲22前命案現場因證據不足，被害人丈夫無罪釋放。（圖／翻攝 百度）

2020年9月，臨猗縣公安局成立專案組重新調查。警方對路亞麗墳墓進行開棺驗屍，首次進行DNA比對，最終確認井中女屍正是路亞麗本人。2021年，案件正式重新立案。

因發現諸多新證據，2021年6月24日，臨猗縣公安局決定對此案重新立案偵查。2024年5月17日，王某因涉嫌故意殺人罪再次被臨猗縣公安局刑拘，同年6月22日被逮捕。再次受審後，檢方指控丈夫殺妻後偽造現場，庭審時他否認作案

2024年5月，王某再次被刑拘，並於次月被正式逮捕。檢方指控稱，王某與妻子婚後爭執頻繁，事發當晚因爭吵失控，先以被子窒息，後又用磚頭與折疊刀補殺，再以摩托載屍十餘里遠投井。檢方認為其行兇後還刻意焚毀物證、割斷宿舍燈繩等，企圖偽造現場誤導偵查。

專家對當年屍檢報告進行重審，結論為「不能排除因頸部受壓合併腹部失血性休克致死」。此一分析成為重啟偵辦的重要依據。

2025年2月，運城市檢察院正式對王某提起公訴。指控書詳細描述了殺人、藏屍、運屍、棄屍及掩飾現場的過程，認為王某故意殺人罪證確鑿。

有知情人介紹說，今年7月23日上午9時，山西運城市中級法院在大審判庭公開開庭審理了此案，「身高約1.75米的王某穿著一件藍色背心出現在法庭上，他一直低著頭，面無表情。」

一位旁聽人員稱，庭審時王某堅稱自己沒有殺人，辯稱當晚打完麻將回去時發現妻子不見了，天亮後他和其他人一道四處尋找未果。據悉，當天下午4時左右，審判長宣佈休庭，這樁奇案將擇期宣判。