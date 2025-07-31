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女公關遇害前1天曝「對話紀錄」　前男友求復合：想跟你過下半輩子

▲▼台北信義區A16地下停車場割喉案，兇嫌劉嫌於宜蘭五結落網。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲凶嫌劉男於宜蘭五結落網。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

27歲谷姓女公關疑與前男友劉姓男子有糾紛，30日晚間在台北市信義區威秀商圈A16地下停車場遇刺身亡。其實谷女29日才發文透露，兩人分手後，是劉男想要和好，要她原諒，她也貼出對話紀錄，可見劉男曾說「我想要跟你度過下半輩子」。

谷女29日在Threads上發文表示，兩人分手後，是劉男想要和好，要她原諒。她強調自己沒有與客人發生關係、沒有找前任取暖，也沒有欠劉男任何錢。她透露，劉男會在她準備上車時，不讓她關車門，甚至和她朋友拉扯，所有的騷擾都已有紀錄，「包括來我家及工作地堵我，法院見」。

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谷女也在該則貼文底下，貼出自己劉男傳給她的訊息，直呼「到底是誰想復合呢？你們自己看」。從截圖可見，劉男寫道「我對你的愛是這樣的真誠、努力，但你怎麼會選擇這樣對我？這真的是你想要的愛情？還是覺得我只是一個暫時陪伴你的過客？」

▲▼ 。（圖／翻攝自Threads）

▲谷女曾貼出劉男傳給她的訊息。（圖／翻攝自Threads）

劉男還寫道「你在我這是第一，我一定會堅定的跑向你，但這樣的傻子，一直在騙自己有可能、有機會，但相同的，我也被傷害過，我也會怕，你真的是我最好的選擇嗎？你做事前，你真的想過那麼愛我的你會難過嗎？我不需要像（向）任何人解釋證明，因為我眼裡只有你，我想要跟你度過下半輩子」。

相關內容曝光後，就有網友提醒谷女注意自身安全，「他可以砍爛東西，小心他砍妳」，谷女回覆「不是不可能耶」；還有網友提醒，「保護令記得聲請，千萬不能再跟這個人見面」，谷女也表明保護令已經拿到了，不料大約9個小時之後，就發生憾事。

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