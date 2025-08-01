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新莊「蜘蛛刺青」箱屍案突破！29歲男拖箱現身巷口　棄屍路線曝

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▲29歲男涉新莊行李箱屍遭逮，監視器拍下棄屍全過程。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陸運陞、陳以昇、閔文昱／新北報導

新北市新莊區28日驚傳駭人命案，一具男屍遭塞入27吋行李箱棄置於新泰路一處水溝邊草叢，屍體腐爛發出惡臭，引起路人通報。警方獲報後立即封鎖現場調查，經查死者疑為60歲以上身障男性，背部有蜘蛛刺青。經多日調查，新莊分局已鎖定一名29歲陳姓男子涉有重嫌，並於7月31日深夜11時15分在其中平路住處將人逮捕到案，全案持續釐清中。

專案小組調閱22天內上百支監視器畫面，發現陳嫌於7月6日晚間11點左右，從新莊中平路住處拖著紅色行李箱出門，沿中平路往新泰路方向行走，並在途中左轉進入新泰路401巷，最後行李箱出現在案發地點旁的水溝邊。警方調閱路口監視器畫面，也清楚拍下陳嫌當晚拖著箱子行走的身影，衣著明顯、行徑可疑，成為關鍵證據。

▲▼新莊箱屍案，陳嫌棄屍路線監視器畫面。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲陳嫌棄屍路線。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方指出，死者遺體遭塑膠袋包裹塞入箱內，身穿POLO衫、休閒長褲，未著鞋，身高約150至160公分，體重約50公斤，背部有手掌大蜘蛛刺青，左手臂也有模糊刺青。因頭部長時間浸泡血水，導致臉部嚴重腐爛難以辨識，目前正透過DNA比對釐清身分，並呼籲民眾若有失聯親屬符合特徵，儘速向警方聯繫指認。

據悉，陳嫌住處距離棄屍地點不到500公尺，警方根據監視器比對比對棄屍時間與路線，再加上訪查附近住戶線索，迅速鎖定對象。7月31日晚間，警方與鑑識人員直奔陳嫌住家，將人當場拘提，並帶回筆錄、追查是否有共犯或其他關聯動機。

目前警方已報請檢察官指揮偵辦，遺體將於8月1日上午進行解剖，以釐清死因與是否生前遭受虐待或他殺，詳細案情仍在擴大偵辦中。

▼警方在陳姓嫌犯住處逮人。（圖／記者陸運陞攝）

▲▼新莊箱屍案，陳姓嫌犯遭拘提到案。（圖／記者陸運陞攝）

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