沒想過當夜店公關！「1原因」讓她放棄考書記官　曝法律筆記

▲谷女曾貼出自己的筆記。（圖／翻攝自Threads）

記者曾筠淇／綜合報導

27歲谷姓女公關疑與前男友劉姓男子有糾紛，30日晚間在台北市信義區威秀商圈A16地下停車場遇刺身亡。谷女曾發文透露，她以前從沒想過要當公關，也不喜歡去夜店，但後來在因緣際會下，就跑去當公關，放棄了考書記官的機會，還讓媽媽很生氣。

谷女曾在Threads上發文透露，她以前從沒有想過要當公關，且她很不喜歡夜店，第一次去還是因為媽媽要她去見見世面。谷女說，當時她在銀行上班，透過IG認識了夜店吧台，兩人在一起後，為了與對方作息一樣，她才去當公關。

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谷女說，她的業績很不錯，於是就一直做下去，而後也放棄了考書記官的機會，讓媽媽很生氣。她還透露，如果有考上的話，「3年後的今年（指2024年），我就可以往上考法官」。不過對她而言，開心就好，同時也貼出自己做的筆記。

當時還有網友說，「能考上法官或律師執照的話，還是可以回去拚一下比較好。」谷女就回應，「我來考慮看看」。如今發生憾事，就有網友在該則貼文底下留言，「如果當初考書記官，是不是會走不一樣的路」、「書記官應該會是截然不同的人生」、「選錯道路了，心疼你」、「好難過」。

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