士林商辦工地7人中毒　勞動局勒令停工調查、最重可罰30萬

▲北市士林工安意外，7工人吸入氣體倒地受困。（圖／記者黃彥傑攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市士林區士商路一處商辦施工現場今（1日）中午發生化學中毒事故，工人在地下室進行環氧樹脂施作時，疑吸入有毒氣體導致7名工人身體不適，其中1人送醫時已無意識並插管搶救，其餘6人多半意識清醒。北市勞動局勞檢處表示，目前已要求地下室區域停工，查明現場是否有設置不當狀況，後續最高可處30萬罰鍰，如人員涉有刑責，並將移送法辦。

據悉，這起事故發生在12時24分，共有7人出現頭暈、嘔吐等症狀，其中1名一般工人傷勢最嚴重，送振興醫院時已無意識並插管搶救；其餘6人多數意識清醒，部分仍有不適感，分送新光、榮總、馬偕及台大醫院觀察，其中包括1名工地主任。

環氧樹脂廣泛應用於建築、黏著及防水塗層，但施工過程若通風不良或未佩戴防護裝備，吸入其揮發物可能引發頭暈、噁心，嚴重者恐導致呼吸衰竭或昏迷。

勞檢處表示，本案是新建集合住宅工地，進行地下室B3環氧樹脂地坪鋪面塗布施作，使用有機溶劑而發生。依規定，雇主要求勞工使用有機溶劑作業，應有現場主管監視，並使用排換氣裝置。

勞檢處說，目前已要求地下室區域停工，後續將查明本案是否有計畫不當或設置不當。後續最高可處30萬罰鍰，如人員涉有刑責，並將移送法辦。