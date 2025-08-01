　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

士林商辦工地7人中毒　勞動局勒令停工調查、最重可罰30萬

▲北市士林工安意外，7工人吸入氣體倒地受困。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

▲北市士林工安意外，7工人吸入氣體倒地受困。（圖／記者黃彥傑攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市士林區士商路一處商辦施工現場今（1日）中午發生化學中毒事故，工人在地下室進行環氧樹脂施作時，疑吸入有毒氣體導致7名工人身體不適，其中1人送醫時已無意識並插管搶救，其餘6人多半意識清醒。北市勞動局勞檢處表示，目前已要求地下室區域停工，查明現場是否有設置不當狀況，後續最高可處30萬罰鍰，如人員涉有刑責，並將移送法辦。

據悉，這起事故發生在12時24分，共有7人出現頭暈、嘔吐等症狀，其中1名一般工人傷勢最嚴重，送振興醫院時已無意識並插管搶救；其餘6人多數意識清醒，部分仍有不適感，分送新光、榮總、馬偕及台大醫院觀察，其中包括1名工地主任。

環氧樹脂廣泛應用於建築、黏著及防水塗層，但施工過程若通風不良或未佩戴防護裝備，吸入其揮發物可能引發頭暈、噁心，嚴重者恐導致呼吸衰竭或昏迷。

勞檢處表示，本案是新建集合住宅工地，進行地下室B3環氧樹脂地坪鋪面塗布施作，使用有機溶劑而發生。依規定，雇主要求勞工使用有機溶劑作業，應有現場主管監視，並使用排換氣裝置。

勞檢處說，目前已要求地下室區域停工，後續將查明本案是否有計畫不當或設置不當。後續最高可處30萬罰鍰，如人員涉有刑責，並將移送法辦。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
573 3 0336 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
號召小草8/6為柯文哲慶生　陳佩琪：去北所外唱生日快樂歌
沈玉琳住進加護病房！白冰冰證實「失聯中」　曝過往恩怨
罷免傅崐萁失敗就關店！花蓮咖啡廳突PO文「新店規劃中」
20%重稅砍向命脈！千億產業鏈剉咧等　恐爆發倒閉潮
新莊箱屍結局超傻眼！29歲兒尿尿狂喊：誰都有爸爸
白鹿颱風將生成「連3天西南氣流肆虐」　豪雨強灌南部
快訊／00929公告配息上升！
搜索驚見3高官列餐敘名單　調查局組長向上陳報竟被判刑

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

號召小草8/6為柯文哲慶生　陳佩琪：去北所外唱生日快樂歌

藍營自創算法「稅率20%+匯率=32%」　綠：毫無理論根據顯見不懂經濟

豪雨重創中南部　侯友宜捐一個月所得助賑災

20%重稅砍向命脈！中部千億產業鏈剉咧等　全總：恐爆發倒閉潮

士林商辦工地7人中毒　勞動局勒令停工調查、最重可罰30萬

北市公車起步猛煞車急惹民怨　公運處允加強教育訓練

賴清德總統令：駐歐盟代表李淳、駐德代表謝志偉　已准免職

快訊／賴清德依法公告攸關「普發1萬」國土安全韌性特別條例

賴清德稱關稅是「階段性結果」　藍智庫：交換條件未公開產業不安

20%暫時性關稅怎麼算的？　他推算數字基礎：要守住貿易底線不容易

【悲憤不已】女公關被割喉亡！　妹妹怒嗆台灣政府：殺人沒有死刑

【抹布會動？】黑貴賓趴桌不動　阿北隨手擦→下秒嚇爛狂拍胸！

【人設全崩】家寧爆生日前抓姦Andy：315房間細數玫瑰！

【高雄1家5口墜谷】南橫路坍空拍畫面曝！特搜垂降56樓深找到遺體

【墜谷瞬間曝】南橫公路突坍方！一家五口慘摔9公尺深谷

黑貴賓趴桌像塊濕抹布　阿北擦手被嚇爛猛拍胸

台中暴雨馬路變河流！ 駕駛們無奈水上開車

朱孝天喊：希望趕快統一　覺得「台灣就是一個省」

【恐怖激流】彰化暴雨狂炸！6車被沖進排水溝

【魔性小尾巴】主人：為什麼貓咪吃飯一直比讚？

號召小草8/6為柯文哲慶生　陳佩琪：去北所外唱生日快樂歌

藍營自創算法「稅率20%+匯率=32%」　綠：毫無理論根據顯見不懂經濟

豪雨重創中南部　侯友宜捐一個月所得助賑災

20%重稅砍向命脈！中部千億產業鏈剉咧等　全總：恐爆發倒閉潮

士林商辦工地7人中毒　勞動局勒令停工調查、最重可罰30萬

北市公車起步猛煞車急惹民怨　公運處允加強教育訓練

賴清德總統令：駐歐盟代表李淳、駐德代表謝志偉　已准免職

快訊／賴清德依法公告攸關「普發1萬」國土安全韌性特別條例

賴清德稱關稅是「階段性結果」　藍智庫：交換條件未公開產業不安

20%暫時性關稅怎麼算的？　他推算數字基礎：要守住貿易底線不容易

全聯董座捐2千萬助颱風災區重建！受災戶可到門市申請急難救助金

【廣編】MMORPG《阿瑞斯：命運的選擇者》預告網站正式曝光　記者會即將登場

台新銀行2025投資趨勢論壇　洞悉全球變局掌握資產配置突圍機會

保護令當空氣！家暴男硬闖妻子家洗澡　出獄不到24小時又被收押

台東富岡港遭漂流木堵塞　縣府緊急啟動清除作業恢復航道安全

掉髮以為換洗髮精就會好？醫揭5大錯誤迷思：最慘頭皮損傷

「最崩壞童星」甩惡名　琳賽蘿涵性感華服致敬美好當年

颱風重創水雉棲地！　台南水雉數量跌破1500隻生育困境浮現

號召小草8/6為柯文哲慶生　陳佩琪：去北所外唱生日快樂歌

全國首座「地檢署+執行分署」共構大樓啟用　王惠美曝光秘辛

黑貴賓趴桌像塊濕抹布　阿北擦手被嚇爛猛拍胸

政治熱門新聞

台灣關稅20％　謝寒冰一句話總結

台灣關稅20％　賴清德臉書被洗爆

快訊／賴清德依法公告攸關「普發1萬」國土安全韌性特別條例

台灣關稅20％！賴清德：暫時性關稅　可望再調降

快訊／中南部豪雨釀災　賴清德、蕭美琴、卓榮泰分別捐1個月薪

台灣投資逾3000億美元換20%關稅？　賴清德：簽有保密協議盼見諒

NCC委員今公佈！　黃國昌抓包「行政院把名單壓了2個月」

關稅20%！彰化水五金業者崩潰　訂單恐跑光

翻車！趙少康稱「台灣關稅32％」　財經網美嗆：應該出來交代

民進黨粉專大酸「藍白忙著反罷」　網友洗版狂轟：你們不要大罷免啊

趙少康：台灣關稅「20％喪權辱國」

美方：鄭麗君是難纒的對手　前立委看20％關稅鬆口氣

快訊／總統府11：30記者會！　說明台灣暫時性20％關稅＆談判進度

川普宣布台灣對等關稅20%　卓榮泰今取消公開行程

更多熱門

相關新聞

葉元之又違法！未給加班費、特休假挨罰4萬　冤喊：就是認定問題

葉元之又違法！未給加班費、特休假挨罰4萬　冤喊：就是認定問題

國民黨立委葉元之被控對已故方姓助理職場霸凌案持續延燒，台北市政府勞動局今年4月稽查葉辦，發現涉違反《勞基法》而裁處9萬元，結果勞動局7月再次稽查，查獲葉辦未依法給付加班費、未給予特休假等兩項目，再次依涉違《勞基法》，合計裁罰4萬元。對此，葉元之今（22日）表示，他沒有要苛扣方姓助理的假，有的真的就是認定問題，法律是這樣規定，「我們就甘願受罰」。

98家業者違反勞基法　北市罰「壽司郎」20萬最高

98家業者違反勞基法　北市罰「壽司郎」20萬最高

地球村爆欠薪！勞動局獲申訴證實遲發工資　最高可罰100萬

地球村爆欠薪！勞動局獲申訴證實遲發工資　最高可罰100萬

藍非法動員移工？北市：由移民署調查

藍非法動員移工？北市：由移民署調查

檢修下水道被沖走20km慘溺死　家屬崩潰北上認屍

檢修下水道被沖走20km慘溺死　家屬崩潰北上認屍

關鍵字：

勞動局勞檢處

讀者迴響

熱門新聞

快訊／川普宣布：台灣稅率20％

新莊箱屍逆倫！鄰曝一家人背景：常吵架

川普對等關稅8／1開徵　各國稅率一次看

快訊／新莊箱屍案指紋比對結果曝光！　29歲男跟死者「父子關係」

快訊／家寧開戰Andy！驚爆生日前「抓姦跟小三在床」　踢爆深情人設內幕

阿伯對前車下跪　結局暖獲18萬讚

即／黃呂錦茹開庭20分鐘後　改口認罪了！

即／台灣列中後段　各國最新稅率一次看

一家5口南橫墜谷亡！14歲兒獨活崩潰：媽媽騙我

輕井澤「拾七石頭火鍋」宣布歇業

獨／高雄5口墜谷慘況曝　疑17歲女「頭部只剩下巴」

信義割喉男被分手自認「人財兩失」　埋伏狠殺女公關

台灣關稅20％　謝寒冰一句話總結

台灣關稅20％　賴清德臉書被洗爆

快訊／賴清德依法公告攸關「普發1萬」國土安全韌性特別條例

更多

最夯影音

更多

【悲憤不已】女公關被割喉亡！　妹妹怒嗆台灣政府：殺人沒有死刑

【抹布會動？】黑貴賓趴桌不動　阿北隨手擦→下秒嚇爛狂拍胸！

【人設全崩】家寧爆生日前抓姦Andy：315房間細數玫瑰！

【高雄1家5口墜谷】南橫路坍空拍畫面曝！特搜垂降56樓深找到遺體

【墜谷瞬間曝】南橫公路突坍方！一家五口慘摔9公尺深谷

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面