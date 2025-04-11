恐怖路線曝！檢修下水道被沖走20km慘溺死　家屬崩潰北上認屍

▲桃園鄧姓工人昨天上午維修下水道纜線工程時被大水沖走失聯，7小時後在大園區南崁溪畔被發現已氣絕多時，消防人員打撈上岸。（資料照／消防局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市某環保公司鄧姓工人昨（10）日上午在八德區桃德路附近維修下水道排水系統纜線工程時，因突然強降雨導致水流激增被沖走失聯，桃園市消防局大園消防分隊在大園區南崁溪畔發現一具男性浮屍，兩個地點相距約20公里，經確認就是失聯鄧姓工人。

桃園市八德區鄧姓工人昨天上午近10時許在八德區與桃園區交界處桃德路進行下水道纜線修繕作業時，因突然激增大水將鄧姓工人沖走，同行工人察覺後急忙報警處理。桃園市消防局據報後在沿線來回搜尋均未查獲；但傍晚6時許在大園區西溪路南崁溪畔卻發現一具男性浮屍，消防人員據報搜救，打撈上岸後確認落水者就是失聯的鄧姓工人，早已明顯死亡、出現屍僵現象。

▲桃園落水工人在約20公里外被尋獲 。（圖／翻攝GoogleMaps）

大園警方指出，針對落水死亡鄧姓男子案，警方已通知家屬製作筆錄，但據稱鄧姓男子戶籍在高雄，家屬昨天接獲通知後，今天將北上配合檢察官在中壢殯儀館進行相驗時，接受檢察官詢問與製作筆錄，以避免家屬舟車往返。

▲桃園鄧姓工人昨天上午維修下水道纜線工程時被大水沖走失聯，市府勞檢處隨即到場稽查，並當場勒令停工。（資料照／勞檢處提供）