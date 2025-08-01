　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

基隆召訓役男加入防災士行列　強化社區應變與防救災能力

▲基隆召訓役男加入防災士行列。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲從備役到防災尖兵！役男參訓助力全民防衛韌性。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

為提升基隆市整體防救災韌性，基隆市消防局於7月28日至30日辦理「2025年度替代役備役役男防災救護組」第一階段備役召集訓練，共計50多人參與。此次訓練旨在強化全民防衛能力，提升防救災、緊急救護與防空避難等實務能力，並加強災時支援救災與醫療任務的協作。

訓練為期三天，由民政處、消防局、全國防災士、T-CERT（臺灣民間自主緊急應變隊）及「全社會防衛韌性訓練」等種子教官與專業人員授課，課程內容涵蓋基礎救護實務、災害初期應變、消防安全、輕型救援與繩結應用、社區防災推動、收容所運作以及防災計畫實作等。整個訓練總時數達24小時。

本次召訓對象為2017年6月至2021年退役8年內的消防役、社會役、農業服務役、教育服務役、研發替代役、產業訓儲替代役及醫療役等替代役備役役男。完成訓練後，參訓者將可獲得內政部頒發的防災士證書，進一步提升其防災能力。在災害應變階段，這些訓練過的役男將能協助社區防災工作，包括災害資訊通報、收容安置及救護協助等，成為社區第一線的防災推手，協助自己與家人的安全。

基隆市消防局長游家懿表示，本次訓練不僅涵蓋全民防衛教育、防災協作中心運作及民間自主應變隊導論等關鍵課程，還特別安排了兩天的防災士培訓，期盼所有參訓者能夠強化應變能力，並將所學應用於家庭、社區及城市安全，共同守護基隆市的防災防線。

【更多新聞】

►基隆男打1999恐嚇殺人被起訴　嗆「砍謝國樑」不算犯罪原因曝

►基隆老字號「世紀糕點」欠稅70萬　5蛋糕冰櫃+1烘麵包機遭查扣

►縱火燒毀15尊神像！瓦斯爐+令旗當「柴火」　狂男涉重罪起訴

►新北八煙野溪溫泉發現人骨「還穿著登山鞋」　疑失蹤4年婦遇難

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
573 3 0336 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
寬限期將至　川普點頭同意！對墨西哥徵收關稅延90天

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

基隆召訓役男加入防災士行列　強化社區應變與防救災能力

基隆友二里兵棋推演防土石流　強化社區自主防災力

從古調樂舞到手作琉璃珠　新北市圖暑假變身原民文化教室

丹娜絲災後重建惹民怨　蘇清泉促3大補助納特別條例

新北8月起禁捕禁售抱卵母蟹　違者最高罰15萬元

新北市府攜社區力推保育　共同守護食蛇龜、柴棺龜

強化救災三層安全管制　南消五大隊密集訓練提升效率與安全

竹山往集集道路變水路　游顥會勘：50年前排水設計不堪極端氣候

南投市轉運站變身旅宿商場　BOT案投資上看10億元

新港板頭村鐵皮倉庫冒濃煙　火勢延燒360平方公尺

【悲憤不已】女公關被割喉亡！　妹妹怒嗆台灣政府：殺人沒有死刑

【墜谷瞬間曝】南橫公路突坍方！一家五口慘摔9公尺深谷

【高雄1家5口墜谷】南橫路坍空拍畫面曝！特搜垂降56樓深找到遺體

【抹布會動？】黑貴賓趴桌不動　阿北隨手擦→下秒嚇爛狂拍胸！

台中暴雨馬路變河流！ 駕駛們無奈水上開車

【人設全崩】家寧爆生日前抓姦Andy：315房間細數玫瑰！

黑貴賓趴桌像塊濕抹布　阿北擦手被嚇爛猛拍胸

朱孝天喊：希望趕快統一　覺得「台灣就是一個省」

【恐怖激流】彰化暴雨狂炸！6車被沖進排水溝

【泰格與雪兒】中華電信

基隆召訓役男加入防災士行列　強化社區應變與防救災能力

基隆友二里兵棋推演防土石流　強化社區自主防災力

從古調樂舞到手作琉璃珠　新北市圖暑假變身原民文化教室

丹娜絲災後重建惹民怨　蘇清泉促3大補助納特別條例

新北8月起禁捕禁售抱卵母蟹　違者最高罰15萬元

新北市府攜社區力推保育　共同守護食蛇龜、柴棺龜

強化救災三層安全管制　南消五大隊密集訓練提升效率與安全

竹山往集集道路變水路　游顥會勘：50年前排水設計不堪極端氣候

南投市轉運站變身旅宿商場　BOT案投資上看10億元

新港板頭村鐵皮倉庫冒濃煙　火勢延燒360平方公尺

台灣關稅有結果？美官員曝：川普將壓線宣布

屏東前竹田鄉長傅民雄被告收賄200萬　法院一審重判20年

基隆召訓役男加入防災士行列　強化社區應變與防救災能力

基隆友二里兵棋推演防土石流　強化社區自主防災力

美聲天后莎拉布萊曼護嗓「演出前不說話」　睽違30年重返音樂劇登台

雨還要下！西南風接力發威　「紫爆規模擴大」豪雨以上熱區曝

19年懸案終於破解！慢跑女被「套住頭」昏迷侵犯　噁男抓到了

趕快去睡吧！盤點早睡的「5個好處」　體重控制超有感

從古調樂舞到手作琉璃珠　新北市圖暑假變身原民文化教室

新莊「蜘蛛刺青」箱屍案突破！29歲男拖箱現身巷口　棄屍路線曝

黑貴賓趴桌像塊濕抹布　阿北擦手被嚇爛猛拍胸

地方熱門新聞

愛河上游變「牛奶河」！建商趁下雨偷排油漆水

五口亡命南橫深谷！生前歡樂聚會畫面曝

豪雨下不停！南投、雲林兩地釀坍方

強化救災三層安全管制南消五大隊密集訓練提升效率與安全

蘇清泉促3大補助納特別條例

高雄宣布8/1「5行政區」繼續停班停課

青光眼治療　嘉基醫院引進微脈衝雷射手術

游顥赴台3丙線會勘豪雨野溪暴漲災情

新北8月起禁捕禁售抱卵母蟹　違者最高罰15萬元

新北攜社區力推保育　守護食蛇龜、柴棺龜

南投市轉運站變身旅宿商場

嘉義新港鄉板頭村鐵皮倉庫火災

從古調樂舞到手作　新北市圖變身原民文化教室

陳亭妃籲設丹娜絲與728水災特別條例促編列重建預算加速復原

更多熱門

相關新聞

基隆友二里兵棋推演防土石流　強化社區自主防災力

基隆友二里兵棋推演防土石流　強化社區自主防災力

為提升基層社區面對極端氣候與土石流等災害的應變能力，基隆市七堵區友二里於7月25日上午在老人活動中心舉辦「自主防災社區兵棋推演工作坊」與「演練籌備會議」，由里長蘇秋福邀集防災編組幹部及市府相關單位代表參與，凝聚社區防災共識。

強化救災三層安全管制南消五大隊密集訓練提升效率與安全

強化救災三層安全管制南消五大隊密集訓練提升效率與安全

嘉義縣推動CPR+AED訓練　強化社區急救能量

嘉義縣推動CPR+AED訓練　強化社區急救能量

即／雲林民宅大火！獨居翁受困陽台

即／雲林民宅大火！獨居翁受困陽台

即／基隆女4樓墜落倒掛遮雨棚　消防架氣墊驚險救援保

即／基隆女4樓墜落倒掛遮雨棚　消防架氣墊驚險救援保

關鍵字：

基隆防災替代役訓練消防

讀者迴響

熱門新聞

即／桃園物流倉儲爆嚴重火警

信義割喉男被分手自認「人財兩失」　埋伏狠殺女公關

川普對等關稅8／1開徵　各國稅率一次看

新北腐爛箱屍　警方突襲逮捕1男

新莊箱屍案突破！29歲男現身巷口棄屍路線曝

一家5口南橫墜谷亡！14歲兒獨活崩潰：媽媽騙我

快訊／家寧開戰Andy！驚爆生日前「抓姦跟小三在床」　踢爆深情人設內幕

39名少男慘死　數十人陰莖被切除！「奪命成年禮」Ulwaluko結束了

剴剴媽被通緝落網　可怕黑歷史曝光！

劉柏葳外公喊冤！根本沒讓外孫進家門

川普同意！對墨關稅延90天

讓割喉孫先睡！律師揭「外公也要請律師了」

台南男一注獨得大樂透9.37億　16年後現況曝

市議員喊普發1.6萬　新北市府回應了

粥餅倫倒店了「才半年就GG」！本人親曝慘況

更多

最夯影音

更多

【悲憤不已】女公關被割喉亡！　妹妹怒嗆台灣政府：殺人沒有死刑

【墜谷瞬間曝】南橫公路突坍方！一家五口慘摔9公尺深谷

【高雄1家5口墜谷】南橫路坍空拍畫面曝！特搜垂降56樓深找到遺體

【抹布會動？】黑貴賓趴桌不動　阿北隨手擦→下秒嚇爛狂拍胸！

台中暴雨馬路變河流！ 駕駛們無奈水上開車

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面