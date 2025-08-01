基隆召訓役男加入防災士行列　強化社區應變與防救災能力

▲從備役到防災尖兵！役男參訓助力全民防衛韌性。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

為提升基隆市整體防救災韌性，基隆市消防局於7月28日至30日辦理「2025年度替代役備役役男防災救護組」第一階段備役召集訓練，共計50多人參與。此次訓練旨在強化全民防衛能力，提升防救災、緊急救護與防空避難等實務能力，並加強災時支援救災與醫療任務的協作。

訓練為期三天，由民政處、消防局、全國防災士、T-CERT（臺灣民間自主緊急應變隊）及「全社會防衛韌性訓練」等種子教官與專業人員授課，課程內容涵蓋基礎救護實務、災害初期應變、消防安全、輕型救援與繩結應用、社區防災推動、收容所運作以及防災計畫實作等。整個訓練總時數達24小時。

本次召訓對象為2017年6月至2021年退役8年內的消防役、社會役、農業服務役、教育服務役、研發替代役、產業訓儲替代役及醫療役等替代役備役役男。完成訓練後，參訓者將可獲得內政部頒發的防災士證書，進一步提升其防災能力。在災害應變階段，這些訓練過的役男將能協助社區防災工作，包括災害資訊通報、收容安置及救護協助等，成為社區第一線的防災推手，協助自己與家人的安全。

基隆市消防局長游家懿表示，本次訓練不僅涵蓋全民防衛教育、防災協作中心運作及民間自主應變隊導論等關鍵課程，還特別安排了兩天的防災士培訓，期盼所有參訓者能夠強化應變能力，並將所學應用於家庭、社區及城市安全，共同守護基隆市的防災防線。