捷運南港站「年輕男女月台哈菸」被炎上！警方：最重罰1萬

▲年輕男女在北捷運南港站吸菸。（圖／翻攝Threads）

文／CTWANT

真是離譜！台北捷運南港站爆出有一對男女在月台上公然吸菸，還囂張拍成短片傳到社群平台限時動態，被人轉發到Threads。警方指出，2人違反「大眾捷運法」和「菸害防制法」，最重可罰1萬元，也不排除主動追查涉事者身分。

從影片中可見，2人在南港站月台點菸，一人趁保全背對時點火，還一邊嘻笑，互相稱對方「低能兒」，說「瘋子欸，還錄影！」該影片被人轉到Threads說，為什麼有人在捷運裡抽菸，有網友酸，「果然承認自己低能。」

捷運警察隊表示，捷運車站全面禁菸，目前沒接到民眾報案，如果影片屬實，違者依《菸害防制法》開罰，不排除主動追查涉事者身分與地點，依法辦理。

北捷日前也說，為維護乘車旅客權益與健康，本公司已於各出入口明顯處及車廂內，均有張貼彩色圖文禁菸指標加強宣導，並派員加強巡視留意，近年每年平均取締約17件違法吸菸事件，並開立「臺北捷運系統菸害檢查紀錄表」，移請雙北市政府衛生局進行裁罰，依法可處新臺幣2,000元以上、1萬元以下罰鍰，請民眾切勿以身試法。

台北捷運再次重申禁菸場所，包含捷運系統、貓空纜車、兒童新樂園、地下街、臺北小巨蛋、室內場所，以及其他經主管機關公告禁菸場所，如捷運線形公園等，均禁止使用任何菸品。

◎提醒您：吸菸有害健康、吸菸害人害己。

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